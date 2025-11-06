Κοσμικό δείπνο στο Κολωνάκι για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Στην παρέα της και ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Real.gr

Μετά το πριβέ πάρτι της Κυριακής (2/11) στο «Κέντρο Αθηνών», η Κίμπερλι Γκιλφόιλ συνέχισε τις εμφανίσεις της στην πρωτεύουσα με μια κοσμική έξοδο στο Κολωνάκι.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, απόλαυσε δείπνο στο φημισμένο εστιατόριο «Ιώδιο», έχοντας στο πλευρό της τον γιο της Ρόναν και περίπου 40 συνεργάτες από την αμερικανική πρεσβεία. Η παρέα δοκίμασε τις δημιουργίες της βραβευμένης σεφ Γεωργιάννας Χιλιαδάκη, με εκλεκτά ψάρια, καραβίδες και σαμπάνια να πρωταγωνιστούν στο μενού.

Το εν λόγω εστιατόριο θεωρείται ένα από τα αγαπημένα γαστρονομικά στέκια του πρωθυπουργικού ζεύγους, Κυριάκου και Μαρέβας Μητσοτάκη, ενώ το ίδιο βράδυ στο χώρο βρέθηκαν και αρκετά γνωστά πρόσωπα. Σύμφωνα με την Espresso, στο τραπέζι της πρέσβειρας βρέθηκαν ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα, ο πρόεδρος των «Greeks For Trump», Χρήστος Μαραφάτσος, καθώς και ο αναπληρωτής επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας, Τζος Χακ.