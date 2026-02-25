Μητσοτάκης: Η ανάρτησή του για την συνάντηση με την «Κυρά του Δέλτα» - «Άρτεμη το χέλι δεν παίζεται» - Real.gr

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα (25/02) τον Έβρο και συναντήθηκε με την «Κυρά του Δέλτα», η οποία ζει σε μια καλύβα μέσα στο Δέλτα για πολλές δεκαετίες. Η Άρτεμης Παπακωστίδου-Διακάκη και ο σύζυγός της Νικόλας υποδέχθηκαν τον πρωθυπουργό και τον φιλοξένησαν και γευμάτισαν μαζί του στην καλύβα τους.

Στα κοινωνικά δίκτυα, ο πρωθυπουργός ανήρτησε βίντεο από την επίσκεψή του, αναδεικνύοντας την ιστορία και την καθημερινότητα της που αποτελεί ζωντανό κομμάτι της περιοχής.

Ο πρωθυπουργός εμφανίζεται στο βίντεο να επαινεί τη μαγειρική της κ. Παπακωστίδου-Διακάκη, την ευχαριστεί για τη φιλοξενία και αναφέρεται στο γεγονός ότι το ζεύγος που ζει στην περιοχή απέκτησε πρόσφατα ηλεκτρικό ρεύμα από ηλιακή ενέργεια και τηλέφωνο.

