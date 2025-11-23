Νικήτας Κακλαμάνης: Η βράβευση από το Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών - Το μήνυμά του για τη Βουλή - Real.gr

Τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη βράβευσε σήμερα το Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών απονέμοντάς του το ανώτατο βραβείο του Ιδρύματος «για την εξέχουσα, πολυδιάστατη και μακροχρόνια προσφορά του στον κοινοβουλευτισμό, την ιατρική επιστήμη και την ελληνική κοινωνία».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής, η τελετή έλαβε χώρα στο πλαίσιο της καθιερωμένης εορτής για την Παναγία την Προυσιώτισσα, προστάτιδα της Ρούμελης και του Κοινωφελούς Ιδρύματος.

Παραλαμβάνοντας την τιμητική διάκριση από τον πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών Νικόλαο Νούλα, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, αφού πρώτα ευχαρίστησε θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο και όλους τους παρευρισκόμενους για την τιμή, αναφέρθηκε στην πολιτική διάσταση της πορείας του εξιστορώντας την γνωριμία του με τον Ευάγγελο Αβέρωφ στα Ιωάννινα, χαρακτηρίζοντας τον «πολιτικό του πατέρα».

Όπως χαρακτηριστικά είπε: «κάνω αυτή την αναφορά από την ιστορική μου διαδρομή, όχι για να ακούσετε πώς μπήκα στην πολιτική εγώ, αλλά γιατί θεωρώ χρέος μου να τιμώ πλέον δημόσια αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο».

Στη συνέχεια ο κ. Κακλαμάνης επικεντρώθηκε στη Βουλή των Ελλήνων και τόνισε με έμφαση την αξία και τη σημασία της, παροτρύνοντας τους να αγαπούν τη Βουλή διότι, όπως χαρακτηριστικά είπε, «δυστυχώς τα μέσα ενημέρωσης δείχνουν μόνο τα άσχημά μας — γιατί έχουμε και άσχημα. Υπάρχει όμως και η σοβαρή πλευρά της Βουλής. Γίνονται και λέγονται σοβαρά πράγματα. Αυτά δεν τα μαθαίνετε ποτέ».

Και εξήγησε ακολούθως ότι η Βουλή προσφέρει κοινωφελές και πολιτιστικό έργο που δεν γίνεται ευρέως γνωστό, παραθέτοντας ως παράδειγμα τις εκδηλώσεις στο Καπνεργοστάσιο στην οδό Λένορμαν, τη συμβολή με 50 κλίνες εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο «Σωτηρία» σε χρόνο ρεκόρ κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς και την πρόσφατη χορήγηση οδοντιατρικών καθισμάτων για την εκπαίδευση των φοιτητών και των μεταπτυχιακών στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο ίδιο πλαίσιο τιμήθηκε και η Αναπληρώτρια Έφορος Δημοσίων Σχέσεων του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών, Ελένη Μπαρλή, για την πολυετή προσφορά της στο Ίδρυμα, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Βουλής.

Η ημέρα ξεκίνησε με Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και αρτοκλασία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πευκακίων, προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ρωγών κ. Φιλοθέου και συνεχίστηκε με λιτάνευση και περιφορά της ιεράς εικόνας της Παναγίας από τον Ναό έως την έδρα του Ιδρύματος όπου τελέσθηκε δέηση.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την έκθεση αγιογραφίας της Μαρίας Ντίντα-Γαροφαλάκη.