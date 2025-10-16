Νικήτας Κακλαμάνης: Τι συζήτησε ο Πρόεδρος της Βουλής με τον Ιάπωνα Πρέσβη - Real.gr

To καλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας - Ιαπωνίας επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης με τον πρέσβη της Ιαπωνίας, κ. Ito Koichi.

«Οι διμερείς σχέσεις με την Ιαπωνία βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την ανταλλαγή μεγάλου αριθμού επίσημων επισκέψεων. Μια τέτοια επίσκεψη ήταν και η υποδοχή της Α.Μ. Πριγκίπισσας Κάκο στην Ελλάδα με αφορμή το έτος Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας-Ιαπωνίας, αλλά και τη συμπλήρωση 125 ετών διπλωματικών σχέσεων», επεσήμανε ο πρόεδρος της Βουλής.

Από την πλευρά του ο πρέσβης της Ιαπωνίας επεσήμανε την πρόσφατη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Τόκυο και την υπογραφή Κοινής Δήλωσης για τη Στρατηγική Εταιρική Σχέση των δύο κρατών, αλλά και την επίσκεψη της Υπουργού Τουρισμού η οποία «συνέβαλε έμπρακτα στην διεύρυνση και τη σύναψη νέων συνεργειών στον τουριστικό τομέα».

Ο κ. Κακλαμάνης έκανε ιδιαίτερη μνεία στον τομέα της ναυτιλίας και στις σχέσεις που συνδέουν Ελλάδα και Ιαπωνία, καθώς «Οι Έλληνες πλοιοκτήτες αποδεικνύουν σθεναρά την εμπιστοσύνη τους στα ιαπωνικά ναυπηγεία». Επιπλέον, επεσήμανε πως «οι χώρες μας ως ναυτικές δυνάμεις εμμένουν και πρέπει να εμμένουν, στην πιστή τήρηση των διατάξεων της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, προκειμένου να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας».

Ο κ. Ito Koichi χαιρέτισε τη στενή αυτή συνεργασία και πρόσθεσε ότι «υπάρχουν ακόμη αρκετές ευκαιρίες για συνεργασία μεταξύ Ιαπωνίας και Ελλάδας σε τομείς όπως η οικονομία, η ενέργεια, οι επενδύσεις και τα έργα υποδομής».

Και οι δύο συμφώνησαν ότι «υπάρχει πρόσφορο έδαφος για περαιτέρω ενίσχυση και εμβάθυνση των διμερών κοινοβουλευτικών σχέσεων, ιδίως μέσω των εκατέρωθεν συναντήσεων και επισκέψεων των Ομάδων Φιλίας».

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων επανέλαβε την πρόσκληση προς τον Ιάπωνα ομόλογό του για πραγματοποίηση επίσημης επίσκεψης στη χώρα μας.

Στη συνάντηση παρέστη και ο Διπλωματικός Σύμβουλος του προέδρου της Βουλής, πρέσβης κ. Κωνσταντίνος Οικονομίδης.