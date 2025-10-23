Νικήτας Κακλαμάνης: Το τετ α τετ του προέδρου της Βουλής με την πρέσβη της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας - Real.gr

Η ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας και Ιρλανδίας απασχόλησε τη συνάντηση του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτα Κακλαμάνη με την πρέσβη της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, κ. Ciara O' Floinn.

«Καλωσορίζω σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο την Πρέσβυ της φίλης χώρας Ιρλανδίας, μιας χώρας με την οποία μας συνδέουν πολλά κοινά», είπε ο Πρόεδρος της Βουλής υποδεχόμενος την κ. O’ Floinn. «Έχουμε, αγαπητή κυρία Πρέσβη, κοινές θέσεις και πολιτικές σε αρκετά θέματα όπως η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η μετανάστευση, το περιβάλλον και σε κοινές θέσεις αρχής σχετικά με την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της θάλασσας».

«Φέτος», επεσήμανε ο κ. Ν. Κακλαμάνης, «συμπληρώνουμε 50 χρόνια διπλωματικών σχέσεων και επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας να διοργανώσετε την θαυμάσια έκθεση με υλικό από το ιστορικό αρχείο των δύο Υπουργείων Εξωτερικών, γεγονός που αποδεικνύει εμπράκτως τα φιλελληνικά σας αισθήματα». «Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελαν να σας ανακοινώσω, κυρία Πρέσβη, ανταποκρινόμενος στο αίτημά σας, ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα φιλοξενήσει την έκθεση αυτή πριν από το τέλος του έτους, ως ένδειξη φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού ανάμεσα στις δύο χώρες».

Η πρέσβης της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας αφού ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Βουλής για την επικείμενη φιλοξενία της έκθεσης στο περιστύλιο, επεσήμανε, με την σειρά της, την υποστήριξη της χώρας της στην εκλογή της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2025-26 και τόνισε ότι η Ιρλανδία είναι και θα παραμείνει ένας πολύ σημαντικός πολιτικός και οικονομικός εταίρος για την Ελλάδα.

Η πρέσβης της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας επεσήμανε την στενή συνεργασία των δύο Κοινοβουλίων και συνέχισε λέγοντας ότι «υπάρχει πρόσφορο έδαφος για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων, ιδίως μέσω των Κοινοβουλευτικών Ομάδων Φιλίας», πρόταση με την οποία συμφώνησε και ο πρόεδρος της Βουλής, κ. Κακλαμάνης.

Στην συνάντηση παρέστησαν, επίσης, ο αναπληρωτής επικεφαλής της Αποστολής, κ. John Devlin και ο διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου, πρέσβυς, κ. Κωνσταντίνος Οικονομίδης.