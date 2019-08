Ο Βαρουφάκης δεν ξεχνά τον Ντάισελμπλουμ: Ο αστοιχείωτος παραλίγο να γίνει γενικός διευθυντής του ΔΝΤ

Πάντως, η ανάρτηση του κ. Βαρουφάκη στα αγγλικά για το ίδιο θέμα ήταν ελαφρώς διαφορετική, αφού δεν περιελάμβανε τον χαρακτηρισμό «αστοιχείωτος» για τον Γερούν Ντάισελμπλουμ. «Το ότι ο Ντάισελμπλουμ έφτασε κοντά στην κορυφαία θέση του ΔΝΤ λέει πολλά για την περιφρόνηση του κατεστημένου της ΕΕ για τις τεχνοκρατικές ικανότητες και τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Στο τέλος, η επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας αναλαμβάνει από την επικεφαλής του ΔΝΤ που ανέλαβε από τον επικεφαλής της ΕΚΤ. Δεν έχουν ντροπή;», έγραψε στην ανάρτησή του στα αγγλικά.

That Dijsselbloem came close to the IMF top job speaks volumes of the the EU establishment's contempt for technocratic skills & democratic legitimacy. In the end, the head of the World Bank took over from the IMF head who took over from the ECB head. Have they no shame?