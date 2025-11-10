«Οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ» - Το βίντεο που ανέβασε ο Αλέξης Τσίπρας από την εκτύπωση του βιβλίου του - Real.gr

Στις 3 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη», όπως ενημέρωσε ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός.

Το πρωί της Δευτέρας, ο Αλέξης Τσίπρας ανήρτησε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook από τις εκτυπωτικές μηχανές που ετοιμάζουν το βιβλίο.

«Οι μηχανές δουλεύουν στο “φουλ”. Η “Ιθάκη” εκτυπώνεται και σε λίγες ημέρες θα είναι στα βιβλιοπωλεία. Η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Παλλάς», αναφέρει ο ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πρόσφατα παραιτήθηκε από το βουλευτικό του αξίωμα και ολοένα πυκνώνει τις δημόσιες τοποθετήσεις και παρεμβάσεις του.

Την ίδια ώρα, οι εκδόσεις Gutenberg έχουν ενημερώσει πως το βιβλίο θα βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία από τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου.