Πάνος Καμμένος: Ημουν 147 κιλά - Πώς κατάφερα να αδυνατίσω - Real.gr

Πάνος Καμμένος: Ημουν 147 κιλά – Πώς κατάφερα να αδυνατίσω

10:23, 10/10/2025
Ο Πάνος Καμμένος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Αυτοψία με τον Αντώνη Σρόιτερ στον Alpha.

Ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας αποκάλυψε πώς κατάφερε να φτάσει 85 κιλά από τα 147, με τη βοήθεια χειρουργικής επέμβασης.

«Έχω αλλάξει εντελώς τη ζωή μου, κάνω γυμναστική, ταξιδεύω πολύ στο εξωτερικό, μένω αρκετό καιρό στις ΗΠΑ. Έκανα χειρουργείο γιατί είχα έφτασα σε ένα σημείο να μην μπορώ να αναπνεύσω. Ήμουν 147 κιλά. Τώρα είμαι 85 κιλά. Γυμνάζομαι αρκετά. Ουσιαστικά μου έκοψε το στομάχι, αλλά δεν ήταν μόνο η επέμβαση. Αρχισα να κάνω μια ζωή πιο φυσική. έκοψα το κρέας, τα ποτά και τα γλυκά. Κάνω γυμναστική κάθε μέρα, τρέχω, κάνω κολύμπι. Μια νέα ζωή. Δεν είμαι εντελώς αρνητής κρέατος, αν υπάρχει στο σπίτι θα φάω αλλά δεν θα παραγγείλω μια μπριζόλα να φάω. Θεωρώ ότι η μεσογειακή διατροφή είναι ο λόγος μακροβιότητας που υπάρχει στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες. Τρώω μικρές ποσότητες. Πρωινό τρέξιμο και γυμναστική. Κάνω πιλάτες, γυμναστική με βάρη…» είπε μεταξύ άλλων ο Πάνος Καμμένος.

«Όταν με ρωτάνε για συμβουλές… δίνω την κάρτα του γιατρού μου. Αν κάποιος μπορεί να χάσει και έχει λίγα κιλά και μπορεί να κάνει υγιεινή διατροφή, αυτό είναι το καλύτερο. Αν έχει φτάσει σε ένα σημείο που είναι θέμα ασθένειας, η λύση είναι το χειρουργείο. Δεν πιστεύω στα φάρμακα και τα ενέσιμα. Πολύ βασικό είναι η πίεση. Άλλαξα εμφάνιση όταν μου έφυγε το άγχος» συμπλήρωσε ο πολιτικός.

 

 

