«Πηγή έμπνευσης για όλους μας»: Η συγκινητική αναφορά της φον ντερ Λάιεν στους Έλληνες δασοκομάντος - Real.gr

17:30, 10/09/2025
Με συγκινητικά λόγια τίμησε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τους Έλληνες δασοκομάντος που βρέθηκαν στην Ισπανία  Η αναφορά της, έγινε παρόντος του επικεφαλής της ομάδας των Ελλήνων πυροσβεστών, του υποπυραγού Νικόλαου Παϊσιου. «Το θάρρος σας αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους μας. Για την αντοχή, την αφοσίωση και την καθοδήγησή σας, σας ευχαριστώ – εσάς και την ηρωική ομάδα σας» με την αίθουσα να καταχειροκροτεί τη στιγμή.

Μάλιστα, η Επίτροπος για την αντιμετώπιση κρίσεων Χάτζα Λαμπίμπ ανήρτησε χτο Χ το ευχαριστώ της ΕΕ στους Ελληνες πυροσβέστες μαζί με βίντεο από τις ηρωικές τους προσπάθειες στην Ισπανία:

 

 


Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε με ανάρτησή του στο Χ την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τα όσα ανέφερε για τους Έλληνες πυροσβέστες που βοήθησαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών στην Ισπανία.

Ειδικότερα ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε:

«Σας ευχαριστώ που τιμάτε τους γενναίους Έλληνες πυροσβέστες μας που στάθηκαν στο πλευρό της Ισπανίας αυτό το καλοκαίρι. Το θάρρος τους ενσαρκώνει το πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην καλύτερη εκδοχή του -ενωμένοι προστατεύουμε, ενωμένοι νικάμε».

