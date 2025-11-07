Ποιο ιστορικό εστιατόριο επέλεξε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Real.gr

Τα καλύτερα λόγια είπε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, μετά από βραδινή έξοδο στο Κολωνάκι το βράδυ της Πέμπτης (7/11).

Το βράδυ της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επισκέφθηκε το Μουσείο της Ακρόπολης, καθώς είχε προγραμματισμένο δείπνο στο εστιατόριο του χώρου

Η νέα πρέσβης, συνοδευόμενη από τον επικεφαλής ασφαλείας της και τον γιο της, Ρόναν, απάντησε σε δημοσιογράφο, η οποία της έκανε κομπλιμπεντο λέγοντας: «Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα».

Επιπλέον, σε ερώτηση για το εάν απόλαυσε το ελληνικό φαγητό, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ απάντησε: «Ναι ήταν υπέροχο. Πανέμορφο το μουσείο της Ακρόπολης».

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες της εκπομπής, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, πήγε στο εστιατόριο του Μουσείου της Ακρόπολης στις 19:30 και έφυγε από εκεί στις 10:30, επιστρέφοντας στο Jefferson House, την πρεσβευτική κατοικία.