Σάββατο βράδυ στο Παγκράτι με τον πρόεδρο στο... μενού - Real.gr

Το εστιατόριο φημίζεται για το πλατό των τυριών (με πρωταγωνίστρια τη Νάξο) και την Τσουχτή μακαρονάδα, ξερή μυζήθρα σωτέ σε λαρδί, καβουρδισμένο...

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΩΡΑΪΤΗ

Έχει κάτι από μουσική στο όνομά του και υπέροχα τραπέζια έξω όπου οι συνδαιτημόνες ακούν τις διπλανές παρέες, ειδικά όταν αυτές διακρίνονται από κέφι και καλή διάθεση.

Μια τέτοια παρέα, γύρω στις οκτώ το βράδυ, είχε οργανωθεί από γνωστή βουλευτή, πρώην υπουργό, η οποία χαμογελούσε ασταμάτητα και έλεγε με νόημα ότι οι εξελίξεις είναι κοντά.

Οι υπόλοιποι στην παρέα ρωτούσαν για τον πρόεδρο, τον νυν, αλλά απάντηση δεν έλαβαν.

Από τις διπλανές παρέες είχαν στήσει αυτί γιατί είχαν καταλάβει ότι αυτό το τραπέζι με το πολύ κέφι και με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν πρόδρομος εξελίξεων.

“Και ο πρόεδρος τι λέει;” ρώτησε ξανά κάποιος από την παρέα. “Τι να λέει;“, απάντησε μια φωνή: “Αργά ή γρήγορα θα ακολουθήσει και αυτός…“.

Αυτός που τα μετέφερε ως αυτήκοος μάρτυρας δεν κατάλαβε για ποιον πρόεδρο μιλούσαν. Όλα τα υπόλοιπα τα κατάλαβε το πρωί της Δευτέρας…