Μητσοτάκης: Τα βιβλία που ξεχώρισε για να διαβάσει τις γιορτές - Η ανάρτηση του πρωθυπουργού - Real.gr

O Κυριάκος Μητσοτάκης έχει λίγες μέρες ξεκούρασης και προανήγγειλε ότι θα τις περάσει διαβάζοντας βιβλία. Πώς; Ανεβάζοντας μια φωτογραφία στο Instagram με έξι βιβλία πάνω στο γραφείο του.

«Πολλά βιβλία ελάχιστες μέρες… από που να ξεκινήσω;» έγραψε στο σχόλιό του.

Με μία προσεκτική ματιά, θα δει κανείς ότι στη κορυφή των βιβλίων ξεχωρίζει το «14 Σκιές και αλήθειες της Ελλάδας», το βιβλίο που πρόσφατα παρουσίασε ο Σταύρος Θεοδωράκης.

Πρόκειται για ένα βιβλίο-έρευνα, όπως είχε πει στην παρουσίασή του, για ζητήματα που συνεχώς εδώ και δεκαετίες συζητάμε, αλλά λύσεις δεν δίνουμε.

Ο πρωθυπουργός το έχει εντάξει πάντως στη λίστα αυτών που τον ενδιαφέρει να διαβάσει.