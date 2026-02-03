«Τιμή μου...»: Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για την πρεμιέρα της ταινίας «Μελάνια» - Real.gr

Quantcast
«Τιμή μου...»: Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για την πρεμιέρα της ταινίας «Μελάνια»
«Τιμή μου…»: Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για την πρεμιέρα της ταινίας «Μελάνια»

12:55, 03/02/2026
12:55, 03/02/2026

«Τιμή μου…»: Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για την πρεμιέρα της ταινίας «Μελάνια»

Τι ανέφερε σε ανάρτησή της η πρέσβειρα των ΗΠΑ.

«Ήταν τιμή μου που φιλοξενήσαμε την ελληνική πρεμιέρα της ταινίας “Melania” στο πλαίσιο της παγκόσμιας κυκλοφορίας της το Σαββατοκύριακο!», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε ανάρτησή της στο Χ.

«Το εκπληκτικό αυτό ντοκιμαντέρ προσφέρει μια σπάνια ματιά πίσω από τα παρασκήνια στη ζωή και τη δημόσια δράση της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ και φθάνει μέχρι την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ ως Προέδρου το 2025. Μια ταινία που πρέπει να δείτε», τόνισε και πρόσθεσε:

«Ευχαριστούμε τους υπέροχους φίλους και συνεργάτες μας που έκαναν αυτή την πρεμιέρα μια πραγματικά μαγική βραδιά».

 

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Γνωρίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα»

 

