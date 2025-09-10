Quantcast
Το «ευχαριστώ» της Φον ντερ Λάιεν σε 20 Έλληνες δασοφύλακες - Real.gr
real player

Το «ευχαριστώ» της Φον ντερ Λάιεν σε 20 Έλληνες δασοφύλακες

13:30, 10/09/2025
Το «ευχαριστώ» της Φον ντερ Λάιεν σε 20 Έλληνες δασοφύλακες

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ EPA/RONALD WITTEK

Την ευγνωμοσύνη της στους πυροσβέστες της Ευρώπης που δίνουν μάχη για την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών, εξέφρασε η Πρόεδρος της Επιτροπής, κατά την ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ομάδα 20 Ελλήνων δασοφυλάκων.

Η Φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στην ιστορία 20 Ελλήνων δασοφυλάκων – ειδικών στην καταστολή των πιο σφοδρών δασικών πυρκαγιών. Όταν ξέσπασαν οι πυρκαγιές στην περιοχή της Αστούριας, η Ισπανία ζήτησε την υποστήριξη της Ευρώπης και η Ελλάδα ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα. «Οι φλόγες ήταν τόσο τεράστιες που ο καπνός ήταν ορατός από το διάστημα», είπε η Φον ντερ Λάιεν, «αλλά για πέντε ημέρες οι 20 Έλληνες δασοφύλακες στάθηκαν δίπλα στους Ισπανούς συναδέλφους τους».

Καθώς οι φλόγες πλησίαζαν το χωριό Genestoso, πάλευαν μέρα νύχτα για να περιορίσουν την πυρκαγιά και στο τέλος – μαζί – έσβησαν τη φωτιά και το χωριό σώθηκε.

Ένας από αυτούς τους 20 Έλληνες δασοφύλακες, ο Υπολοχαγός Νικόλαος Παϊσιος, ήταν παρών σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε από τους ευρωβουλευτές. «Είναι μεγάλη τιμή να καλωσορίζουμε σήμερα έναν από αυτούς τους ήρωες», είπε η Φον ντερ Λάιεν. «Το θάρρος σας αποτελεί έμπνευση για όλους μας. Ευχαριστούμε εσάς και την ομάδα των Ευρωπαίων ηρώων για τη δύναμή σας, τη δέσμευσή σας και την εξαιρετική σας ηγεσία», πρόσθεσε.

Με πάνω από ένα εκατομμύριο εκτάρια καμένης γης φέτος το καλοκαίρι στην Ευρώπη, η Πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρθηκε στην κλιματική αλλαγή, λέγοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να εντείνει ριζικά τις προσπάθειές της για να προσαρμοστεί και να γίνει πιο ανθεκτική. Μεταξύ άλλων, πρότεινε τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού κέντρου πυρόσβεσης με έδρα την Κύπρο, το οποίο θα μπορούσε επίσης να υποστηρίξει τους περιφερειακούς γείτονες. Αναφέρθηκε και στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, σημειώνοντας ότι φέτος το καλοκαίρι, «760 γενναίοι Ευρωπαίοι στάλθηκαν σε όλες τις γωνιές της Ευρώπης».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 0,3% σημείωσαν οι πωλήσεις αυτοκινήτων τον Αύγουστο

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 0,3% σημείωσαν οι πωλήσεις αυτοκινήτων τον Αύγουστο

14:00 10/09
Ο αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, Ιάκωβος Καργαρώτος, στον Realfm 97,8 για τον περιορισμό του φαινομένου της πώλησης καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους

Ο αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, Ιάκωβος Καργαρώτος, στον Realfm 97,8 για τον περιορισμό του φαινομένου της πώλησης καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους

13:55 10/09
Χαλκιδική: Σορός άνδρα ανασύρθηκε από θαλάσσια περιοχή του Αγίου Όρους

Χαλκιδική: Σορός άνδρα ανασύρθηκε από θαλάσσια περιοχή του Αγίου Όρους

13:45 10/09
Μητσοτάκης για Έλληνες πυροσβέστες στην Ισπανία: «Το θάρρος τους ενσαρκώνει το πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης»

Μητσοτάκης για Έλληνες πυροσβέστες στην Ισπανία: «Το θάρρος τους ενσαρκώνει το πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης»

13:32 10/09
Το «ευχαριστώ» της Φον ντερ Λάιεν σε 20 Έλληνες δασοφύλακες

Το «ευχαριστώ» της Φον ντερ Λάιεν σε 20 Έλληνες δασοφύλακες

13:30 10/09
«Ναι» της Κομισιόν στην πρόταση Αυτιά για κεντρικό όργανο κατάσβεσης των πυρκαγιών

«Ναι» της Κομισιόν στην πρόταση Αυτιά για κεντρικό όργανο κατάσβεσης των πυρκαγιών

13:27 10/09
Μελόνι: Πλήρης συμπαράσταση της Ιταλίας στην Πολωνία, μετά την απαράδεκτη παραβίαση του εναέριου χώρου της από την Ρωσία

Μελόνι: Πλήρης συμπαράσταση της Ιταλίας στην Πολωνία, μετά την απαράδεκτη παραβίαση του εναέριου χώρου της από την Ρωσία

13:15 10/09
Τραγωδία στα Τέμπη: «Ζητάμε κακούργημα για όλους» - Τι δήλωσαν ο Νίκος και ο Δημήτρης Πλακιάς μετά τις καταθέσεις τους

Τραγωδία στα Τέμπη: «Ζητάμε κακούργημα για όλους» - Τι δήλωσαν ο Νίκος και ο Δημήτρης Πλακιάς μετά τις καταθέσεις τους

13:01 10/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved