Βουλή: Μία ημέρα νωρίτερα η ψήφιση του προϋπολογισμού - Real.gr

Βουλή: Μία ημέρα νωρίτερα η ψήφιση του προϋπολογισμού

13:03, 27/11/2025
Βουλή: Μία ημέρα νωρίτερα η ψήφιση του προϋπολογισμού

Γιατί άλλαξε η ημερομηνία;
του Γιώργου Λυκουρέντζου

Κατά μία ημέρα επισπεύδεται η ψήφιση του προϋπολογισμού από τη Βουλή χωρίς αυτό να επηρεάζει τη διάρκεια της διαδικασίας.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Βουλής η συζήτηση θα αρχίσει μία ημέρα νωρίτερα της προγραμματισμένης, δηλαδή στις 12 Δεκεμβρίου αντί για τις 13 και θα ολοκληρωθεί το βράδυ της 16ης Δεκεμβρίου.

Αιτία είναι η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων που ορίστηκε για τις 17 Δεκεμβρίου 2015 και στην οποία θα πρέπει να είναι παρών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

