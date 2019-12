Αίσιο τέλος για πέντε τίγρεις που επέζησαν από το «ταξίδι του τρόμου» στην Ευρώπη

ΠΗΓΕΣ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

"Οι τίγρεις αναχώρησαν. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα φτάσουν στον προορισμό τους εντός 24 ή 30 ωρών", δήλωσε η εκπρόσωπος του ζωολογικού κήπου του Πόζναν Μαλγκορζάτα Τσοντίλα.

Τις τίγρεις αυτές θα δεχθεί το καταφύγιο μεγάλων αιλουροειδών Primadomus στην Βιγιένα, στην επαρχία του Αλικάντε, το οποίο διαχειρίζεται η ολλανδική ένωση προστασίας ζώων AAP (Animal Advocacy and Protection), η οποία διοργάνωσε και την μεταφορά τους εκεί, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ζωολογικού κήπου.

Πριν από την αναχώρησή τους υπήρξαν κάποιες στιγμές έντονου στρες, σύμφωνα με την ίδια, καθώς δύο τίγρεις δεν ήθελαν να κοιμηθούν, παρόλα τα υπνωτικά χάπια που τους είχαν χορηγηθεί.

"Όταν όλη η ομάδα μπαίνει μέσα στον περιφραγμένο χώρο για να μεταφέρει την τίγρη και αυτή ξαφνικά σηκώνει το κεφάλι, τότε υπάρχει λίγη αγωνία. Ωστόσο όλα έγιναν τελικά με ασφάλεια", δήλωσε η εκπρόσωπος του ζωολογικού κήπου στο AFP, διευκρινίζοντας επίσης ότι το φορτηγό με το οποίο μεταφέρονται στην Ισπανία έχει θέρμανση και ότι οι τίγρεις έχουν αρκετό χώρο στα κλουβιά τους για να μπορούν να αλλάζουν θέση.

Five of nine tigers that narrowly survived a gruelling journey across Europe will be moved to a new home at an animal refuge in Spain after spending weeks recovering at zoos in Poland https://t.co/Ptd40ooyQNpic.twitter.com/8akc0MiDbb