Ανακαλύφθηκε ένας δεύτερος κομήτης-επισκέπτης

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Εργαστήριο Αεριώθησης (JPL) της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA) ανακοίνωσε ότι ο κομήτης, που τώρα απέχει περίπου 420 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τον Ήλιο, κατευθύνεται προς το άστρο μας και αναμένεται να φθάσει στις 8 Δεκεμβρίου φέτος στο κοντινότερο σημείο του από αυτό (στο περιήλιο), σε απόσταση περίπου 300 εκατ. χλμ.

Ο κομήτης, ο οποίος κινείται με μεγάλη ταχύτητα 150.000 χιλιομέτρων την ώρα, δεν αναμένεται να πλησιάσει τη Γη σε απόσταση μικρότερη των 300 εκατομμυρίων χιλιομέτρων, δηλαδή θα παραμείνει πέρα από την τροχιά του 'Αρη, συνεπώς δεν συνιστά τον παραμικρό κίνδυνο.

A Second Interstellar Object Has Almost Certainly Been Found In Our Solar System - C/2019 Q4 (Borisov)https://t.co/HSqU86n1yt