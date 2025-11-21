Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, μια προφητεία του διάσημου μυστικιστή Νοστράδαμου ξαναέρχεται στο προσκήνιο, προκαλώντας ανατριχίλα σε όσους την διαβάζουν. Οι ειδικοί και οι λάτρεις των προφητειών επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη εκτίμηση μιλά για μια «καταστροφή» που θα σημαδέψει τη χρονιά, αφήνοντας αναπάντητο το ερώτημα για το τι ακριβώς εννοούσε ο Γάλλος μάντης του 16ου αιώνα.

Από τη Μαρία Αρβανιτοπούλου

Η προφητεία, που γράφτηκε πριν σχεδόν 500 χρόνια, περιλαμβάνει αινιγματικές φράσεις για αλλαγές, καταστροφές και απρόβλεπτα γεγονότα, τα οποία πολλοί ερμηνεύουν ως προειδοποίηση για φυσικές καταστροφές, οικονομικές αναταράξεις ή κοινωνικές αναταραχές. Παρά το γεγονός ότι οι προβλέψεις του Νοστράδαμου ήταν πάντα ανοιχτές σε ερμηνείες, η λέξη «καταστροφή» έχει τραβήξει ξανά την προσοχή των αναλυτών, ειδικά εν μέσω της αβεβαιότητας που συνοδεύει το τέλος του 2025.

Οι ιστορικοί τονίζουν ότι οι προφητείες του Νοστράδαμου συνήθως παρουσιάζουν ένα μείγμα αλληγορίας και συμβολισμού, αφήνοντας χώρο για πολλές αναγνώσεις. Ωστόσο, η έντονη γλώσσα και η επιλογή λέξεων όπως «ανατριχιαστική» και «καταστροφή» έχουν επαναφέρει το ενδιαφέρον για την αινιγματική του ικανότητα να περιγράφει γεγονότα πριν αυτά συμβούν.

Παρά τον δραματικό τόνο, οι αναγνώστες καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να δουν την προφητεία περισσότερο ως υπενθύμιση για προσοχή και επαγρύπνηση, παρά ως βεβαιότητα. Το 2025 μπορεί να κλείνει με προκλήσεις, αλλά η ιστορία δείχνει ότι η ανθρωπότητα πάντα βρίσκει τρόπους να προσαρμόζεται και να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες.