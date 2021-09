Απογειώθηκε ο πύραυλος Falcon 9 της SpaceX - H πρώτη διαστημική αποστολή με ερασιτέχνες αστροναύτες - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εταιρεία του Έλον Μασκ ανέφερε ότι περίπου 12 λεπτά μετά την εκτόξευση, η διαστημική κάψουλα Dragon αποκολλήθηκε επιτυχώς από τον πύραυλο Falcon 9, στέλνοντας τους τέσσερις τουρίστες μόνους στο διάστημα.

Αναμένεται να κάνουν ένα τριήμερο ταξίδι στο διάστημα, και θα ταξιδέψουν λίγο μακρύτερα από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

History has been made as a SpaceX rocket soared into orbit, carrying four people — none of whom are professional astronauts. The launch of Inspiration4 kicks off the first-ever mission to Earth's orbit crewed entirely by tourists. https://t.co/wxzQfFXiVfpic.twitter.com/8sZUzDBcxz