Άστρο της Βηθλεέμ: Δεν ήταν αστέρι - Το αρχαίο στοιχείο από την Κίνα που λύνει το αίνιγμα - Real.gr

Κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα, η μαγεία της γέννησης του Ιησού συνοδεύεται από την εικόνα του μυστηριώδους Άστρου της Βηθλεέμ που φώτισε τον ουρανό πάνω από το ταπεινό στάβλο. Για αιώνες, οι επιστήμονες και οι ιστορικοί προσπαθούν να καταλάβουν τι πραγματικά ήταν αυτό το λαμπρό φως. Μια νέα θεωρία που έρχεται από τη NASA προσφέρει μια συναρπαστική και ταυτόχρονα ρεαλιστική εξήγηση που αναφέρει πως ίσως να ήταν ένας κομήτης.

Από τη Μαρία Αρβανιτοπούλου

Ο αστροφυσικός Mark Matney, σε μελέτη του που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση British Astronomical Association, υποστηρίζει ότι ένας κομήτης που καταγράφηκε από Κινέζους αστρονόμους το 5 π.Χ. ταιριάζει με την περιγραφή του Άστρου της Βηθλεέμ.

Σύμφωνα με τα ιστορικά αρχεία, ο κομήτης παρέμεινε ορατός για πάνω από 70 ημέρες και, με βάση τις προσομοιώσεις της τροχιάς του, θα μπορούσε να φαίνεται «σταθερό» πάνω από τη Βηθλεέμ για αρκετές ώρες ή ημέρες. Αυτό θα εξηγούσε την εντύπωση που είχαν οι Μάγοι ότι το άστρο «σταμάτησε» πάνω από το μέρος όπου βρισκόταν το βρέφος.

Αν και η θεωρία του Matney είναι η πιο πρόσφατη και προσφέρει αστρονομικά στοιχεία, δεν είναι η μοναδική προσπάθεια εξήγησης του μυστηρίου. Μια από τις πιο δημοφιλείς θεωρίες υποστηρίζει ότι το άστρο ήταν μια σύνοδος πλανητών, όπως ο Δίας και ο Κρόνος, που εμφανίστηκαν πολύ κοντά ο ένας στον άλλο στον ουρανό και δημιούργησαν ένα φωτεινό σημείο που ξεχώριζε.

Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το άστρο μπορεί να ήταν μια σουπερνόβα ή μια νέα αστέρας που φώτισε τον ουρανό για μικρό διάστημα, ενώ κάποιοι βλέπουν το φαινόμενο περισσότερο ως σύμβολο ή αστρολογικό σημάδι, παρά ως φυσικό γεγονός.

Ανεξαρτήτως της εξήγησης, το Άστρο της Βηθλεέμ συνεχίζει να γοητεύει την ανθρωπότητα και να εμπνέει ιστορίες που συνδέουν την επιστήμη με τον μύθο. Η θεωρία του κομήτη φέρνει ένα νέο, συναρπαστικό φως στην ιστορία, δείχνοντας πώς η αστρονομία και η ιστορία μπορούν να συνεργαστούν για να φωτίσουν μυστήρια χιλιάδων χρόνων. Κι αν, τελικά, ήταν πραγματικά ένα ουράνιο σώμα που καθοδήγησε τους Μάγους, τότε η μαγεία των Χριστουγέννων αποκτά ακόμα πιο γήινο και ταυτόχρονα ουράνιο νόημα.