Αυστραλία: Επιστήμονες προσπαθούν να σώσουν δεκάδες φάλαινες που έχουν εξωκείλει στο νησί Τασμανία - ΒΙΝΤΕΟ

Η προηγούμενη φορά που είχαν εξωκείλει τόσες φάλαινες στην Τασμανία ήταν το 2009 όταν είχαν παγιδευτεί σε ρηχά νερά περίπου 200 κήτη.

“Υπάρχουν ζώα που μισοεπιπλέουν, οπότε μάλλον δεν θα είναι δύσκολο να τα σπρώξουμε πιο κοντά σε βαθιά νερά”, εκτίμησε ο Κρις Κάρλιον βιολόγος.

Οι φάλαινες πιλότοι είναι ένα είδος που φτάνει τα 7 μέτρα σε μήκος και τους 3 τόνους σε βάρος. Το να μεταφερθούν ξανά στη θάλασσα είναι μια δύσκολη δουλειά για την οποία συχνά χρειάζεται οι διασώστες να σπρώξουν τα κήτη ή να χρησιμοποιήσουν ειδικές λινάτσες ή βάρκες για να τα τραβήξουν στα βαθιά νερά.

Rescuers are racing to save these 270 pilot whales stranded off Tasmania's remote west coast. Experts believe as many as a third have already died. pic.twitter.com/2kw7B7KOHc