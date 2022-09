Αυστραλία: Περίπου 230 φάλαινες πιλότοι εξόκειλαν στις δυτικές ακτές της Τασμανίας - Βίντεο

Εικόνες που τραβήχθηκαν από αέρος δείχνουν δεκάδες φάλαινες διάσπαρτες κατά μήκος μιας τεράστιας παραλίας.

Πριν σχεδόν δύο χρόνια στην ίδια περιοχή είχε σημειωθεί αντίστοιχο συμβάν, όταν είχαν εξοκείλει σχεδόν 500 φάλαινες πιλότοι, από τις οποίες είχαν επιβιώσει μόλις περίπου 100.

Οι λόγοι των περιστατικών αυτών δεν είναι γνωστοί.

Επιστήμονες εκτιμούν ότι ενδέχεται να οφείλεται στο γεγονός ότι ομάδες κητών εξοκείλουν αφού αναζητούν τροφή πολύ κοντά στις ακτές. Εξάλλου οι φάλαινες πιλότοι είναι πολύ κοινωνικά ζώα και συχνά ακολουθούν μέλη της ομάδας τους που περιπλανώνται και έτσι βρίσκονται σε κίνδυνο.

WATCH: At least 14 sperm whale carcasses were found along a beach of southeastern Australia’s King Island. It remains a mystery how the stranding happened. pic.twitter.com/Qkn5q0Bkdk