«Μπάλα φωτιάς» στον ρωσικό ουρανό: Εντυπωσιακό βίντεο από πτήση σε ύψος 10.000 μέτρων - Real.gr

«Μπάλα φωτιάς» στον ρωσικό ουρανό: Εντυπωσιακό βίντεο από πτήση σε ύψος 10.000 μέτρων

11:00, 14/11/2025
Ένα εντυπωσιακό μετέωρο φώτισε τον ουρανό το πρωί της 27ης Οκτωβρίου πάνω από το ευρωπαϊκό τμήμα της Ρωσίας, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή «μπάλα φωτιάς», που έγινε ορατή για λίγα δευτερόλεπτα.

Το σπάνιο αυτό ουράνιο φαινόμενο καταγράφηκε από αεροσυνοδό της πτήσης Ουλιάνοφσκ–Μόσχα, η οποία είχε την τύχη να το απαθανατίσει από ύψος περίπου 10.000 μέτρων. Το βίντεο δείχνει το φωτεινό αντικείμενο να διασχίζει με υψηλή ταχύτητα την ατμόσφαιρα, αφήνοντας πίσω του λαμπρό ίχνος.

Σύμφωνα με ειδικούς, το φαινόμενο οφείλεται στην είσοδο μικρού ουράνιου σώματος στην ατμόσφαιρα της Γης, το οποίο καίγεται πριν προλάβει να φτάσει στο έδαφος — πρόκειται δηλαδή για μετέωρο, όχι για μετεωρίτη.

Η εντυπωσιακή λήψη έχει ήδη γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα, με χρήστες να σχολιάζουν τη σπάνια σύμπτωση να καταγραφεί τέτοιο φαινόμενο από εμπορική πτήση.

