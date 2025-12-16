Quantcast
Bayuda: Ο «κρυμμένος θησαυρός» της ερήμου - 1.200 αρχαιολογικές θέσεις στο φως - Real.gr
real player

Bayuda: Ο «κρυμμένος θησαυρός» της ερήμου – 1.200 αρχαιολογικές θέσεις στο φως

17:00, 16/12/2025
Bayuda: Ο «κρυμμένος θησαυρός» της ερήμου – 1.200 αρχαιολογικές θέσεις στο φως

Σύνοψη από το

  • Μια διεθνής αποστολή έφερε στο φως πάνω από 1.200 αρχαιολογικές θέσεις στην έρημο Bayuda του Σουδάν, αποκαλύπτοντας χιλιάδες χρόνια ανθρώπινης δραστηριότητας.
  • Τα ευρήματα καλύπτουν μια τεράστια χρονική περίοδο, από την Παλαιολιθική εποχή έως τον Μεσαίωνα, περιλαμβάνοντας εργαλεία της αρχαιότερης τεχνολογίας Oldowan και της προηγμένης τεχνολογίας Levallois.
  • Μεταξύ των καταγεγραμμένων θέσεων βρίσκονται 55 οικισμοί και 36 κοιμητήρια, ενώ η ανακάλυψη σπάνιων ορυκτών όπως ο Νουμμίτης θέτει ερωτήματα για αρχαίους εμπορικούς δρόμους στην περιοχή.

Διεθνής αποστολή φέρνει στο φως χιλιάδες χρόνια ανθρώπινης δραστηριότητας, από τα πρώτα εργαλεία της ανθρωπότητας έως τις πρώιμες μεταλλευτικές δραστηριότητες

Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη έρχεται να φέρει νέα δεδομένα στην κατανόηση της ανθρώπινης ιστορίας στην Αφρική. Πάνω από 1.200 αρχαιολογικές θέσεις εντοπίστηκαν στην έρημο Bayuda του Σουδάν, στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας ερευνητικής αποστολής που διενεργείται από το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, το Κέντρο Μεσογειακής Αρχαιολογίας και το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Γκντάνσκ. Η αποστολή βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και έξι χρόνια και βασίζεται σε εκτεταμένες επιτόπιες έρευνες και διασυνοριακή συνεργασία.

Από την Παλαιολιθική περίοδο

Στην καρδιά μιας από τις πλέον αφιλόξενες περιοχές της βόρειας Αφρικής, κοντά στην κοιλάδα του Νείλου και στο Jebel El-Mawih, οι ερευνητές εντόπισαν σημαντικά ευρήματα που αποκαλύπτουν το χρονικό της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας, από την Παλαιολιθική περίοδο έως και τον Μεσαίωνα.

Στις περίπου 1.200 καταγεγραμμένες θέσεις περιλαμβάνονται 55 οικισμοί και 36 κοιμητήρια, ενώ η χρονολογική κατανομή των ευρημάτων εκτείνεται από 2,6 εκατομμύρια έως 1.7 εκατομμύρια χρόνια πριν. Ορισμένα από τα παλαιότερα ευρήματα συνδέονται με την παράδοση Oldowan, την αρχαιότερη γνωστή τεχνολογία παραγωγής εργαλείων, η οποία αποδίδεται στα πρώτα είδη ανθρώπων που χρησιμοποιούσαν λίθινα εργαλεία.

«Ο Νουμμίτης είναι ένα σπάνιο ορυκτό, συνήθως βρίσκεται σε λίγα μέρη του κόσμου», εξηγεί ο καθηγητής Piotr Osypiński, επικεφαλής της έρευνας από το Κέντρο Μεσογειακής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας. «Η ανακάλυψη αυτού του ορυκτού εγείρει ερωτήματα σχετικά με αρχαίους εμπορικούς δρόμους, ειδικά ανάμεσα στην περιοχή της Bayuda, της Νουβίας, και της Αιγύπτου».

Η αποστολή εντόπισε επίσης εργαλεία της τεχνολογίας Levallois, που εμφανίζεται κατά τη Μέση Παλαιολιθική Εποχή, μεταξύ 300.000 και 50.000 ετών πριν. Αυτή η τεχνική, όπως αναφέρουν οι ειδικοί, αντανακλά ανεπτυγμένες γνωστικές ικανότητες και πολυπλοκότητα σκέψης, χαρακτηριστικά που αποδίδονται αποκλειστικά στον Homo sapiens.

Βραχογραφίες ζώων και ανθρώπων
Πετρογλυφικά ζώων και ανθρώπων από τη δεύτερη και την τρίτη χιλιετία π.Χ. | Credit: Patryk Muntowski

«Τα συγκεκριμένα σημεία προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για χιλιάδες χρόνια ανθρώπινης εγκατάστασης, καθώς και για τις οικολογικές, περιβαλλοντικές και κλιματικές μεταβολές που επηρέασαν την έρημο Bayuda», δήλωσε η Dr. Hanyah Ponce, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

«Αποκαλύπτουν επίσης πώς διαμορφώθηκαν οι φυσικές και πολιτισμικές τοπογραφίες της περιοχής».

Τι μας λέει για μακρινό παρελθόν

Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης πρώιμες δραστηριότητες εξόρυξης, με τους ερευνητές να ανακαλύπτουν απομεινάρια ορυχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την εξόρυξη χαλκού και άλλων μετάλλων. Σε ορισμένες θέσεις εντοπίστηκαν και ίχνη κεραμικής, πιθανώς ενδεικτικά της μετάβασης σε ημιμόνιμους οικισμούς ή πρώιμα εμπορικά κέντρα.

Η έρημος Bayuda, που βρίσκεται ανάμεσα στη βόρεια και τη νότια καμπή του Νείλου, έχει διαχρονικά αποτελέσει πέρασμα πολιτισμών και στρατηγικό σημείο επικοινωνίας και εμπορίου. Η σημερινή ανακάλυψη προσθέτει κρίσιμα κομμάτια στο παζλ της προϊστορίας και της ιστορικής εξέλιξης της περιοχής, θέτοντας νέα θεμέλια για την κατανόηση των πρώτων ανθρώπινων κοινωνιών στην Αφρική.

Η έρευνα υποστηρίζεται από το πολωνικό Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας και εντάσσεται σε ευρύτερο πρόγραμμα μελέτης των μεταβαλλόμενων πολιτισμικών τοπίων στην υποσαχάρια Αφρική.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Κυψέλη: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 16χρονης που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της σε σχολείο

Κυψέλη: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 16χρονης που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της σε σχολείο

16:00 16/12
Επεισόδιο Κωνσταντοπούλου - Κουτσούμπα στη Βουλή: «Λέτε ψέματα»-«Αλλά αυτή είστε»

Επεισόδιο Κωνσταντοπούλου - Κουτσούμπα στη Βουλή: «Λέτε ψέματα»-«Αλλά αυτή είστε»

17:03 16/12
Αίγιο: Τι έδειξε η νεκροψία για την αιτία του θανάτου του 43χρονου που ξυλοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο

Αίγιο: Τι έδειξε η νεκροψία για την αιτία του θανάτου του 43χρονου που ξυλοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο

15:52 16/12
Φονικό στη Φοινικούντα: Βίντεο «καίει» τον ανιψιό για τη μεταφορά του 22χρονου στην Καλαμάτα

Φονικό στη Φοινικούντα: Βίντεο «καίει» τον ανιψιό για τη μεταφορά του 22χρονου στην Καλαμάτα

15:42 16/12
Μαρούσι: Οδηγός ΙΧ δεν είδε τα σκαλοπάτια και βρέθηκε στην... πλατεία - Βίντεο & φωτογραφίες

Μαρούσι: Οδηγός ΙΧ δεν είδε τα σκαλοπάτια και βρέθηκε στην... πλατεία - Βίντεο & φωτογραφίες

14:48 16/12
Ένταση on air ανάμεσα σε Ουγγαρέζο και Ζαρίφη: «Μη μιλάς στο αυτί μου» - «Θα μας πει ο Δημήτρης πώς θα μιλάμε»

Ένταση on air ανάμεσα σε Ουγγαρέζο και Ζαρίφη: «Μη μιλάς στο αυτί μου» - «Θα μας πει ο Δημήτρης πώς θα μιλάμε»

16:36 16/12
Χαλάνδρι: Ποινική δίωξη για τρία πλημμελήματα στον γιο του Μιχάλη Κατρίνη και τον ανήλικο που συνελήφθη

Χαλάνδρι: Ποινική δίωξη για τρία πλημμελήματα στον γιο του Μιχάλη Κατρίνη και τον ανήλικο που συνελήφθη

16:20 16/12
Γιώργος Λιάγκας: Αποκαλύψεις για την υπόθεση του γνωστού τραγουδιστή – «Θεωρεί ότι είναι βαλτοί, θα πάει στο Τμήμα Εκβιαστών»

Γιώργος Λιάγκας: Αποκαλύψεις για την υπόθεση του γνωστού τραγουδιστή – «Θεωρεί ότι είναι βαλτοί, θα πάει στο Τμήμα Εκβιαστών»

14:15 16/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved