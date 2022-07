ΒΙΝΤΕΟ: Φάλαινα πηδάει έξω από το νερό και χτυπάει σκάφος στη Μασαχουσέτη

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της περασμένης Κυριακής στην περιοχή White Horse Beach στο Πλύμουθ, σύμφωνα με αξιωματούχους της πόλης. «Ήταν τρελό», είπε στο NBC Boston περιγράφοντας την σκηνή ο Ράιντερ Πάρκχερστ, αυτόπτης μάρτυρας. «Ο τύπος στη βάρκα βρέθηκε απλά στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή, αυτό είναι όλο. Πετάγεται έξω και "μπαμ"... καρφώθηκε κατευθείαν στην πλώρη... Δεν πίστευα στα μάτια μου όταν είδα ότι το σκάφος δεν είχε βυθιστεί».

Whale watchers were treated to extraordinary scenes as a humpback whale landed on a small boat ?????

There were no injuries reported following the incident and the boat was still seaworthy after being struck.

