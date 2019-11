BINTEO: Συγκλονιστικές εικόνες από τη διάσωση ενός κοάλα που καιγόταν ζωντανό

ΠΗΓΗ: skai.gr. CNN

Στη συνέχεια δίνει στο κοάλα λίγο νερό και μετά βρέχει τα καμμένα πόδια του ενώ αυτό ακούγεται να κλαίει από τον φόβο και τον πόνο. Το κοάλα οδηγήθηκε στο νοσοκομείο του Port Macquarie Koala, όπου σύμφωνα με το CNN, οι γιατροί περιποιούνται τις πληγές του και εξακολουθεί να βρίσκεται σε «πολύ σοβαρή κατάσταση».

Video shows an Australian woman rescuing a koala from a bushfire in New South Wales. The marsupial has been treated for its burns and is still in "very serious condition," according to Port Macquarie Koala Hospital. https://t.co/vY4tiXDVVfpic.twitter.com/aJPS8RjK6T