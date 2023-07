Bloomberg: Η κλιματική κρίση απειλεί να μετατρέψει την Αθήνα σε Σαχάρα

«Οι πυρκαγιές μαίνονται από την περασμένη εβδομάδα στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, καταστρέφοντας σπίτια και αναγκάζοντας κατοίκους και τουρίστες να αναζητήσουν την ασφάλεια σε κοντινές παραλίες. Καθώς το κλίμα θερμαίνεται, η ακραία ζέστη και οι πυρκαγιές γίνονται όλο και πιο συχνές, στερώντας από την ελληνική πρωτεύουσα ελαιώνες και πευκοδάση που χρειάζονται χρόνο για να αναγεννηθούν».

Στο άρθρο γίνεται ειδική αναφορά στις ζοφερές προβλέψεις του Έλληνα καθηγητή Ευθύμιου Λέκκα: «Αν υπάρξει μια νέα πυρκαγιά φέτος ή του χρόνου, που θα κάψει για παράδειγμα το βουνό της Πάρνηθας, τότε θα οδηγηθούμε σε ερημοποίηση», λέει ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Καταστροφών στο ΕΚΠΑ.

Η κλιματική αλλαγή, η οποία προκαλείται από τις εκπομπές ορυκτών καυσίμων, ενισχύει την ένταση και τη διάρκεια του καλοκαιρινού καύσωνα σε όλο το βόρειο ημισφαίριο, εγείροντας ανησυχίες ότι ορισμένες εκτάσεις του πλανήτη μπορεί σύντομα να καταστούν ακατοίκητες. Ο ζεστός αέρας από τη Σαχάρα κατευθύνεται νότια, προκαλώντας εδώ και καιρό οικολογική καταστροφή σε χώρες όπως το Σουδάν και το Τσαντ, το βόρειο άκρο της καυτής ερήμου, και τώρα απειλεί την Ευρώπη. Καθώς εντείνεται η ακραία ζέστη στην Ευρώπη, ευνοείται η εμφάνιση πυρκαγιών.

A longer-term ecological catastrophe threatens Greece: the region could turn into a desert https://t.co/hNWaRP4hSP