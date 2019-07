Brexit ή κλιματική αλλαγή; Τι ανησυχεί περισσότερο τους Βρετανούς

Όμως και παρά τους πάμπολλους τίτλους των εφημερίδων που προειδοποιούν για τους κινδύνους ενός Brexit χωρίς συμφωνία, επτά στους δέκα Βρετανούς πιστεύουν ότι η κλιματική αλλαγή είναι μακροπρόθεσμα πιο σοβαρό ζήτημα από την αποχώρηση της χώρας τους από την ΕΕ, επεσήμανε η έρευνα.

Τα δύο τρίτα των 2.072 ανθρώπων που ρωτήθηκαν μεταξύ της 19ης και της 21ης Ιουλίου από το ινστιτούτο ComRes απάντησαν ότι ο Τζόνσον θα πρέπει να θέσει ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Great to see most Brits see what's important in the long-term and want @BorisJohnson to make a priority. Our @christian_aid@ComRes poll out today on #ClimateEmergencyhttps://t.co/LU47ubj4Kx