COP28: Ιστορική συμφωνία για απομάκρυνση από τη χρήση ορυκτών καυσίμων

Η συμφωνία που εγκρίθηκε στο Ντουμπάι έπειτα από δύο εβδομάδες σκληρών διαπραγματεύσεων έχει στόχο να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στους επενδυτές και αυτούς που χαράσσουν πολιτική ότι ο κόσμος είναι τώρα ενωμένος στην βούληση να διαρρήξει τους δεσμούς του με τα ορυκτά καύσιμα, κάτι το οποίο οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν την τελευταία βάσιμη ελπίδα για να αποσοβηθεί η κλιματική καταστροφή.

Πρόκειται για "ιστορική απόφαση για να επιταχυνθεί η κλιματική δράση", δήλωσε ο Σουλτάν αλ Τζάμπερ, ο πρόεδρος της διάσκεψης αυτής του ΟΗΕ και επικεφαλής της πετρελαϊκής εταιρείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Adnoc.

"Έχουμε μια διατύπωση για τα ορυκτά καύσιμα στην τελική συμφωνία, για πρώτη φορά", πρόσθεσε, προκαλώντας νέα χειροκροτήματα.

To those who opposed a clear reference to phase out of fossil fuels during the #COP28 Climate Conference, I want to say:

Whether you like it or not, fossil fuel phase out is inevitable. Let's hope it doesn't come too late.