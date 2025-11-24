De-extinction μετά από 10.000 χρόνια: Τα 3 κουτάβια Ανταρόλυκου – Ένας χρόνος μετά τη γέννησή τους στο εργαστήριο - Real.gr

Η αναβίωση εξαφανισμένων ζώων φάνταζε για δεκαετίες σαν επιστημονική φαντασία, όμως πλέον η πραγματικότητα πλησιάζει γρήγορα αυτό που κάποτε θεωρούσαμε αδύνατο.

Από την Ευαγγελία Φραγκούλη

Ένα από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα είναι η γέννηση των πρώτων κουταβιών dire wolf (Canis dirus – Ανταρόλυκος) από την εταιρεία Colossal Biosciences, ενός είδους που είχε εξαφανιστεί πριν από τουλάχιστον 10.000 χρόνια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Colossal, την 1 Οκτωβρίου 2024 γεννήθηκαν τα δύο πρώτα κουτάβια, που ονομάστηκαν Romulus και Remus, ενώ στις 30 Ιανουαρίου 2025 γεννήθηκε και ένα τρίτο θηλυκό κουτάβι, η Khaleesi.

Ένας χρόνος μετά: Τι γίνεται σήμερα

Σχεδόν ένας χρόνος πέρασε μετά τις πρώτες γέννες και τα τρία κουτάβια μεγαλώνουν σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο καταφύγιο 2.000 ακρών, όπου η υγεία και η ανάπτυξή τους παρακολουθείται συνεχώς. Η Khaleesi και τα αδέλφια της έχουν διπλασιάσει το βάρος τους μέσα στο 2025 και δείχνουν περιέργεια, ζωτικότητα και καλές κινητικές δεξιότητες, όπως φαίνεται και στα πρόσφατα βίντεο της εταιρείας.

Η διαδικασία παραγωγής τους βασίστηκε σε αρχαίο DNA. Οι επιστήμονες άντλησαν γενετικό υλικό από ένα οστό dire wolf ηλικίας 72.000 ετών και ένα δόντι 13.000 ετών. Τα κύτταρα των σύγχρονων γκρίζων λύκων υποβλήθηκαν σε περίπου 20 γενετικές «διορθώσεις» ώστε να αποκτήσουν χαρακτηριστικά που προσομοιάζουν αυτά των dire wolves. Η αναπαραγωγή έγινε μέσω μητέρων-φορέων από σκύλους σε περιβάλλον πλήρως ελεγχόμενο.

Παρά την πρόοδο, η επιστημονική κοινότητα παραμένει επιφυλακτική. Τα νέα ζώα δεν είναι πλήρως αυθεντικά dire wolves αλλά γενετικά τροποποιημένοι γκρίζοι λύκοι, που φέρουν μόνο τα βασικά χαρακτηριστικά των εξαφανισμένων προγόνων τους. Η μεταφορά ενός πυρήνα κυττάρων σε ωάριο λύκου δεν ανασύρει ολόκληρο το γονιδίωμα του είδους, συνεπώς πρόκειται περισσότερο για γενετική ανακατασκευή παρά για πλήρη αναβίωση.

Η σημασία της εξέλιξης παραμένει πολλαπλή. Από τη μία πλευρά, ανοίγει νέες δυνατότητες για τη διατήρηση ειδών που κινδυνεύουν και για την ανάπτυξη τεχνολογιών προστασίας της βιοποικιλότητας. Από την άλλη, εγείρει ηθικά και οικολογικά ζητήματα, καθώς τα ζώα ζουν σε ελεγχόμενα καταφύγια και δεν υπάρχει σχέδιο απελευθέρωσής τους στην άγρια φύση προς το παρόν. Η αλλαγή των οικοσυστημάτων με τα χρόνια σημαίνει ότι η απελευθέρωση θα μπορούσε να επηρεάσει τις ισορροπίες ή να δημιουργήσει ανταγωνισμό με άλλα είδη.

Επιπλέον, η δημιουργία γενετικά τροποποιημένων ζώων εγείρει ερωτήματα για την ευημερία τους, τη νομική τους κατάσταση και την ευθύνη των ανθρώπων απέναντι σε πλάσματα που έχουν δημιουργηθεί τεχνητά. Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η τεχνολογία του de-extinction πρέπει να συνδυάζεται με τις παραδοσιακές προσπάθειες διατήρησης, όπως η προστασία των οικοτόπων και η μείωση της ανθρώπινης πίεσης στην άγρια ζωή, και να μην αντιμετωπίζεται ως πανάκεια για τις απώλειες που ήδη προκάλεσε ο άνθρωπος.

Η γέννηση των dire wolves από την Colossal δείχνει ότι η επιστήμη μπορεί να φτάσει εκεί που η φαντασία ονειρεύτηκε, ενώ ταυτόχρονα μας υπενθυμίζει ότι κάθε βήμα στην αναβίωση εξαφανισμένων ειδών πρέπει να γίνεται με σοβαρότητα, προσοχή και σεβασμό στη φύση και στην ισορροπία των οικοσυστημάτων.