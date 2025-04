Διαστημικό σκάφος της NASA πέρασε κοντά από έναν παράξενο αστεροειδή - Έστειλε πίσω εικόνες - Real.gr

Ένα βήμα πιο κοντά στα μυστικά της δημιουργίας του Ηλιακού Συστήματος μάς φέρνει το διαστημικό σκάφος της NASA.

Στις 20 Απριλίου, το Lucy πλησίασε σε απόσταση μόλις 965 χιλιομέτρων από τον πεντάμισι χιλιομέτρων αστεροειδή, ο οποίος ταξιδεύει με ταχύτητα άνω των 48.000 χλμ/ώρα. Χρησιμοποιώντας την υψηλής ανάλυσης κάμερα L’LORRI, το σκάφος κατέγραψε εικόνες που αποκαλύπτουν την αλλόκοτη μορφολογία του Donaldjohanson, του παράξενου αυτού μετεωρίτη.

«Αυτές οι πρώτες εικόνες αποδεικνύουν για ακόμη μία φορά τις τεράστιες δυνατότητες του Lucy ως “μηχανή ανακάλυψης”», δήλωσε ο Tom Statler, επιστήμονας του προγράμματος στη NASA.

«Το πόσα μπορούμε να μάθουμε για την ιστορία του Ηλιακού Συστήματος από τα Τρωικά σώματα είναι πραγματικά ανεκτίμητο.»

Το όνομα του αστεροειδούς δεν είναι τυχαίο. Ο αστεροειδής πήρε το όνομα του από τον Donald Johanson, παλαιοανθρωπολόγου που ανακάλυψε το διάσημο απολίθωμα της«Lucy», τον αρχαιότερο γνωστό πρόγονο του ανθρώπου. Το σκάφος της NASA φέρει το ίδιο όνομα, τιμώντας την εξελικτική πορεία της ανθρωπότητας και, τώρα, την κοσμογονία του Ηλιακού Συστήματος.

Luuucy, ‘splain that if you can!

The first images from the #LucyMission‘s asteroid Donaldjohanson flyby show an elongated contact binary shape, with an odd narrow neck between the two lobes. More data from Lucy will be analyzed in the coming weeks.https://t.co/VmrztGF8tc pic.twitter.com/7tFZy5iGBZ

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) April 21, 2025