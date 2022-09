Διεθνές βραβείο από το δίκτυο Europlanet σε ομάδα του ΕΚΠΑ για την έκθεση «Planets in Your Hand»

Το βραβείο "2022 Europlanet Prize for Public Engagement" απονεμήθηκε στον λέκτορα δρα Κοσμά Γαζέα του Πανεπιστημίου Αθηνών και στους φοιτητές συνεργάτες του, που δημιούργησαν την πρωτότυπη διαδραστική κινητή απτική αστρονομική έκθεση "Planets in Your Hand" (Οι Πλανήτες στο Χέρι Σου).