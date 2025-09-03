Διεθνής προβολή για Φολέγανδρο και Κεφαλονιά σε κορυφαία γαλλικά μέσα - Real.gr

Quantcast
18:00, 03/09/2025
Η γοητεία της Φολεγάνδρου και της Κεφαλονιάς ταξίδεψε στη Γαλλία μέσα από εντυπωσιακά αφιερώματα των εφημερίδων Le Figaro και Le Parisien, σε μια στρατηγική προβολής που ενισχύει τον ελληνικό τουρισμό σε απαιτητικά κοινά.

Δύο σημαντικά αφιερώματα σε ελληνικούς προορισμούς δημοσίευσαν πρόσφατα οι γαλλικές εφημερίδες Le Figaro και Le Parisien, προβάλλοντας τη Φολέγανδρο και την Κεφαλονιά αντίστοιχα. Το Figaro Magazine παρουσίασε σε εννέα σελίδες τη «μαγεμένη» Φολέγανδρο, εστιάζοντας στη φυσική ομορφιά, την ηρεμία και την αυθεντικότητα του νησιού, μέσα από κείμενα της Sarah Chevalley και φωτογραφίες του Stanislas Fautré.

Παράλληλα, το τετρασέλιδο του Le Parisien Weekend για την Κεφαλονιά, γραμμένο από τη Dominique Savidan, ανέδειξε το νησί ως έναν ανεξερεύνητο παράδεισο του Ιονίου, με πλούσια φύση, γαστρονομία και πολιτισμό. Και τα δύο αφιερώματα υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο ταξιδίων εξοικείωσης που διοργάνωσε η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Γαλλίας, σε συνεργασία με τους τοπικούς δήμους και τουριστικούς φορείς

 

