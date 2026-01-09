Δράκοι, γιγάντιοι ελέφαντες και κρανίο 140.000 ετών: Τα πρώτα ευρήματα από τη βυθισμένη ήπειρο - Real.gr

Μια εντυπωσιακή ανακάλυψη στα νερά ανοιχτά της Ινδονησίας έχει τη δύναμη να ανατρέψει όσα γνωρίζαμε για την προέλευση του ανθρώπου. Το κρανίο ενός Homo erectus, ενός αρχαίου προγόνου του ανθρώπου, εντοπίστηκε στο Στενό Μαντούρα, ανάμεσα στα νησιά Ιάβα και Μαντούρα, θαμμένο για περισσότερα από 140.000 χρόνια κάτω από στρώματα ιζήματος και άμμου.

Οι ειδικοί θεωρούν πως η τοποθεσία αυτή ενδέχεται να αποτελεί το πρώτο φυσικό αποδεικτικό στοιχείο του «χαμένου κόσμου» της Σουνταλάνδης, μιας τεράστιας προϊστορικής πεδιάδας που κάποτε ένωνε τη νοτιοανατολική Ασία και πλέον βρίσκεται κάτω από τη θάλασσα.

Μαζί με τα ανθρώπινα οστά, οι ερευνητές ανέσυραν 6.000 απολιθώματα ζώων από 36 διαφορετικά είδη, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δράκοι του Κομόντο, βουβάλια, ελάφια και ελέφαντες. Πολλά από αυτά φέρουν εμφανή σημάδια κοπής, υποδηλώνοντας ότι οι πρώιμοι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν προηγμένες τεχνικές κυνηγιού.

Η σημασία των ευρημάτων είναι τεράστια, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στη ζωή και τις προσαρμογές των αρχαίων ανθρώπων στο περιβάλλον της Σουνταλάνδης, πριν αυτή καλυφθεί από νερό. Αν και τα απολιθώματα εντοπίστηκαν το 2011 από εργάτες που πραγματοποιούσαν εξορύξεις θαλάσσιας άμμου, η ταυτοποίησή τους ως απολιθώματα από Homo erectus έγινε μόλις πρόσφατα, σηματοδοτώντας ένα νέο σημαντικό ορόσημο στην παλαιοανθρωπολογία.

Όπως εξηγεί ο αρχαιολόγος Harold Berghuis από το Πανεπιστήμιο του Leiden στην Ολλανδία, «η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από μεγάλη μορφολογική ποικιλομορφία και κινητικότητα των ανθρώπινων πληθυσμών στην περιοχή».

Η ομάδα χρησιμοποίησε μεθόδους όπως η OSL (Οπτικά Διεγερμένη Φωταύγεια) για να χρονολογήσει τα ιζήματα γύρω από τα ευρήματα, καταλήγοντας πως αυτά χρονολογούνται μεταξύ 162.000 και 119.000 ετών πριν, δηλαδή στη μέση ύστερη Πλειστόκαινο εποχή.

Οι δύο κρανιακές απολιθώσεις (ένα μετωπιαίο και ένα βρεγματικό οστό) συγκρίθηκαν με άλλα ευρήματα από τη θέση Sambungmacan στην Ιάβα και ταυτοποιήθηκαν ως Homo erectus, διευρύνοντας την γεωγραφική εξάπλωση του είδους προς την πλέον καταβυθισμένη περιοχή της Σουνταλάνδης. Πρόκειται για το πρώτο υποβρύχιο σημείο εύρεσης ανθρωπίνων απολιθωμάτων στην περιοχή.

Επιπλέον, βρέθηκαν απολιθώματα από Στεγοδόνα, ένα εξαφανισμένο είδος μεγάλου φυτοφάγου θηλαστικού, παρόμοιο με τον σύγχρονο ελέφαντα, που έφτανε σε ύψος τα 4 μέτρα ενώ ζύγιζε πάνω από 10 τόνους. Τα δόντια του έφεραν περισσότερες αύλακες από τους προγενέστερους ελέφαντες, αλλά λιγότερες από τους σύγχρονους, αποτελώντας έτσι ενδιάμεσο εξελικτικό στάδιο.

Εντοπίστηκαν επίσης πολλοί τύποι από ελάφια, τα οποία αποτελούν δείκτες του περιβάλλοντος που επικρατούσε, κυρίως ανοιχτές δασικές εκτάσεις και λιβάδια. Αυτά τα είδη ήταν σημαντική πηγή τροφής για τους θηρευτές της εποχής, περιλαμβανομένων των πρώιμων ανθρώπων.

Το περιβαλλοντικό σκηνικό συμπληρώνεται από ευρήματα αντιλοπών, οι οποίες υποδηλώνουν παρουσία λιβαδικών ή σαβανοειδών οικοσυστημάτων. Η σύνθεση της πανίδας αυτής περιγράφει έναν πλούσιο βιότοπο με επαρκή βλάστηση και υδάτινους πόρους.

Η αναπαράσταση του Homo erectus που συνοδεύει τη μελέτη τον απεικονίζει με όρθια στάση και έντονα χαρακτηριστικά, τονίζοντας τον καθοριστικό του ρόλο στην ανθρώπινη εξέλιξη.

Αυτό που καθιστά τη μελέτη τόσο κρίσιμη είναι ότι προσφέρει την πρώτη άμεση απόδειξη παρουσίας ανθρωποειδών στην καταβυθισμένη σήμερα Σουνταλάνδη, αμφισβητώντας παλαιότερες θεωρίες για τα όρια εξάπλωσης του Homo erectus. Επίσης, αναδεικνύει τη σημασία των υποθαλάσσιων τοπίων στην κατανόηση της ανθρώπινης προϊστορίας.

Καθώς η τεχνολογία εξερεύνησης των θαλάσσιων βυθών εξελίσσεται, οι επιστήμονες ελπίζουν να αποκαλύψουν ακόμα περισσότερα μυστικά από τις βυθισμένες κοινότητες, αγροκτήματα και πιθανόν «χαμένες πόλεις» που κρύβονται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας — κομμάτια ενός παζλ που διατρέχει ηπείρους και χιλιετίες.