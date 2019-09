Δράση για το κλίμα ζήτησαν εκατομμύρια νέοι σε περισσότερες από 160 χώρες - «Είμαστε το μέλλον»

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε περισσότερες από 160 χώρες, μαθητές, φοιτητές άφησαν τα σχολεία τους, τα πανεπιστήμιά τους και πλημμύρισαν τους δρόμους μεγάλων πόλεων σε ολόκληρη την υφήλιο με πλακάτ, συνθήματα με την ίδια πρόθεση: Να ζητήσουν από τους γηραιότερους να αναλάβουν επειγόντως δράση για να αποτρέψουν μια περιβαλλοντική καταστροφή.

Μετά την Ασία και την Ευρώπη ήρθε η σειρά των νέων Αμερικανών που κατέβηκαν στους δρόμους στη Νέα Υόρκη, στη Βοστόνη, στο Σικάγο και στη Δυτική Ακτή για να καλέσουν τους ηγέτες να αντιμετωπίσουν επιτέλους την «κλιματική έκτακτη ανάγκη».

«Για μένα δεν είναι επιλογή, είναι κάτι αναγκαίο» δήλωσε ο Σιέρα Μελόι ένας 17χρονος μαθητής λυκείου από το Μπρούκλιν φορώντας ένα μπλουζάκι με τη φράση: «η επιστήμη δεν μια αριστερή θεωρία συνομωσίας».

«Όταν η Γκρέτα ξεκίνησε, ήταν μόνη της, τόσο γενναία, και δείτε που φτάσαμε, άνθρωποι σε όλο τον κόσμο διαδηλώνουν! Αυτό δείχνει πραγματικά ότι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά», είπε με ενθουσιασμό η 12χρονη Έλα Μπάκμαν, κρατώντας πλακάτ που έφτιαξε μόνη της για να διαδηλώσει μαζί με τους φίλους της για πρώτη φορά στη ζωή τους.

Amazing to see so many young people out marching for #ClimateAction! ??????#NoPlanetBhttps://t.co/evXnv88QmU