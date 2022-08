Έβγαλαν από τα νερά του Σηκουάνα την παγιδευμένη φάλαινα Μπελούγκα - ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Γύρω στις 05:00 (ώρα Ελλάδας), έπειτα από έξι ώρες προσπαθειών, το κήτος βάρους σχεδόν 800 κιλών, η κατάσταση της υγείας του οποίου κρίνεται «πολύ ανησυχητική», υψώθηκε με δίχτυ από γερανό και αποτέθηκε σε μαούνα, όπου έσπευσαν να του προσφέρουν φροντίδες περίπου δέκα κτηνίατροι.

A beluga whale's appearance in France's River Seine has teams of veterinarians, biologists, and rescuers racing against the clock to save the cetacean as its health rapidly deteriorates pic.twitter.com/gakKB6UBVV