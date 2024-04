ΕΕ: Στην Αλεξανδρούπολη η μεγαλύτερη μεμονωμένη πυρκαγιά στην Ευρώπη από το 1980

Η έκθεση δείχνει ότι οι πυρκαγιές εντάθηκαν το καλοκαίρι του 2023, επηρεάζοντας κυρίως την περιοχή της Μεσογείου, με την Ελλάδα να υφίσταται τη μεγαλύτερη μεμονωμένη πυρκαγιά που έχει σημειωθεί στην Ευρώπη από τη δεκαετία του 1980. Η κλιματική αλλαγή κάνει τις πυρκαγιές όλο και πιο συχνές, κάτι που θα χειροτερέψει, όπως υπογραμμίζει η ευρωπαϊκή έκθεση αξιολόγησης του κλιματικού κινδύνου, που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο. Οι πυρκαγιές πλήττουν όλο και περισσότερο περιοχές που δεν θεωρούνταν επιρρεπείς σε φωτιές, στο παρελθόν.

Επιπλέον, τα προκαταρκτικά στοιχεία για τους πρώτους τρεις μήνες του 2024 δείχνουν σχεδόν διπλάσιο αριθμό από τον μέσο αριθμό πυρκαγιών, αν και αυτές δεν είχαν σημαντικές επιπτώσεις όσον αφορά τις καμένες εκτάσεις.

In 2023, over half a million hectares - an area twice the size of Luxembourg - was scorched by wildfires across Europe, the Middle East and North Africa, a new @EU_ScienceHub report shows. ↓