Έκρηξη ηφαιστείου στη Γουατεμάλα - Πάνω από 700 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους - Real.gr

Μια εξελισσόμενη έκρηξη στο ηφαίστειο Φουέγκο στην κεντρική Γουατεμάλα ανάγκασε περισσότερους από 700 ανθρώπους που διαμένουν στις πλησιέστερες κοινότητες να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας CONRED.

Το ηφαίστειο, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 18 χιλιομέτρων από την πόλη Αντίγκουα της Γουατεμάλας, εκλύει νέφη τέφρας ύψους περίπου 4,8 χιλιομέτρων και ρεύμα λάβας που συσσωρεύεται γύρω από τον κρατήρα του, πρόσθεσε η σεισμολογική υπηρεσία INSIVUMEH της Γουατεμάλας.

Οι αρχές δήλωσαν ότι συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση.

🌋⚠️ Volcán de Fuego Erupts Again – Pyroclastic Flows & Lahars Threaten Communities ⚠️🌧️

A powerful new eruptive phase began yesterday at Guatemala’s Volcán de Fuego — and it’s already proving to be both dramatic and dangerous.

This iconic and notoriously active volcano, whose… pic.twitter.com/JOuD1UIg3Z

