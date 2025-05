Έκρηξη του Βεζούβιου: Οι τραγικές τελευταίες στιγμές μιας οικογένειας στην Πομπηία - Real.gr

Νέα αρχαιολογική μελέτη ρίχνει φως στις τελευταίες στιγμές μιας οικογένειας που βρήκε τραγικό θάνατο κατά την καταστροφική έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ., αποκαλύπτοντας συγκλονιστικές λεπτομέρειες για την προσπάθειά τους να επιβιώσουν.

Η Πομπηία ήταν μια εύπορη ρωμαϊκή πόλη κοντά στον σημερινό κόλπο της Νάπολης και αποτέλεσε ένα από τα πιο τραγικά σύμβολα φυσικής καταστροφής στην ανθρώπινη ιστορία. Στις 24 Αυγούστου του 79 μ.Χ., το γειτονικό ηφαίστειο του Βεζούβιου εξερράγη αιφνίδια, εκτοξεύοντας στάχτη, ελαφρόπετρα και καυτά αέρια σε ύψος δεκάδων χιλιομέτρων. Η έκρηξη ήταν τόσο σφοδρή που κατέστρεψε ολοσχερώς την Πομπηία και τις γύρω πόλεις, παρασύροντας στον θάνατο χιλιάδες κατοίκους.

Η ηφαιστειακή τέφρα σκέπασε την πόλη μέσα σε λίγες ώρες, διατηρώντας κτίρια, αντικείμενα και ανθρώπινες φιγούρες σχεδόν ανέπαφα για αιώνες.

Τα συγκλονιστικά ευρήματα

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο E-Journal of the Pompeii Excavations, επικεντρώνεται στην Οικία του Έλλη και του Φρίξου (Casa di Elle e Frisso), η οποία βρίσκεται στη Via del Vesuvio, στον βόρειο τομέα της Πομπηίας. Το όνομα της οικίας προέρχεται από μια νωπογραφία που απεικονίζει την τραγική ιστορία του Φρίξου και της Έλλης, η οποία κοσμεί το τρικλίνιο (τραπεζαρία) του σπιτιού.

Κατά τις πρόσφατες ανασκαφές, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν καλά διατηρημένα δωμάτια, συμπεριλαμβανομένου ενός αίθριου με ιμπλουβίο (δεξαμενή συλλογής βρόχινου νερού). Σε ένα από τα δωμάτια, βρέθηκαν ενδείξεις ότι η οικογένεια προσπάθησε να προστατευθεί από την ηφαιστειακή καταστροφή. Συγκεκριμένα, ένα κρεβάτι είχε τοποθετηθεί μπροστά από την πόρτα, πιθανώς για να την μπλοκάρει, την ώρα που τα ηφαιστειακά υλικά εισέβαλαν στο σπίτι.

Οι γύψινες αποτυπώσεις των κενών που άφησαν τα σώματα αποκάλυψαν τη μορφή του κρεβατιού, καθώς και τα λείψανα τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού. Μεταξύ των ευρημάτων ήταν και μια χάλκινη βούλλα, ένα φυλαχτό που δίνονταν σε αγόρια μέχρι να ενηλικιωθούν ως Ρωμαίοι πολίτες.

Επιπλέον, οι ανασκαφές έφεραν στο φως οικιακά αντικείμενα, όπως αμφορείς για την αποθήκευση ζυμωμένης σάλτσας ψαριού και ένα σετ χάλκινων μαγειρικών σκευών, που περιλάμβανε μια κουτάλα και ένα κύπελλο σε σχήμα κοχυλιού.

Η τραγική κατάληξη

Ο διευθυντής του Αρχαιολογικού Πάρκου της Πομπηίας, Gabriel Zuchtriegel, δήλωσε ότι η ηφαιστειακή τέφρα πέρασε μέσα στο σπίτι μέσω ενός ανοίγματος στην οροφή του αίθριου, αναγκάζοντας την οικογένεια να αναζητήσει καταφύγιο στο δωμάτιο όπου μπλοκαρίστηκε η είσοδος. Λίγο αργότερα, ταχύτατες πυροκλαστικές ροές από καυτά αέρια και ηφαιστειακά υλικά σάρωσαν το σπίτι, καλύπτοντάς το με θερμοκρασίες μεταξύ 180 και 360 βαθμών Κελσίου.

Η μελέτη αυτή προσφέρει μια συγκλονιστική ματιά στις τελευταίες στιγμές των κατοίκων της Πομπηίας, ενισχύοντας την κατανόησή μας για την ανθρώπινη διάσταση αυτής της αρχαίας τραγωδίας.