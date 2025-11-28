Εκτοξεύθηκαν οι 5 ελληνικοί δορυφόροι στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων» - Real.gr

Πραγματικότητα πλέον η παρουσία της Ελλάδας στο διάστημα.

Σε τροχιά γύρω από τη Γη, στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων», βρίσκονται πέντε ελληνικοί δορυφόροι, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν την Παρασκευή 28/11. Πρόκειται για δύο επιχειρησιακούς μικροδορυφόρους που κατασκεύασε η εταιρεία ICEYE, καθώς και τρεις πειραματικούς και ερευνητικούς μικροδορυφόρους τεχνολογικής επίδειξης, οι οποίοι θα δοκιμάσουν νέες διαστημικές τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας.

Οι δορυφόροι, αφού ενσωματώθηκαν μέσω της εταιρείας Exolaunch στον πύραυλο Falcon 9/ Transporter-15 της SpaceX, εκτοξεύτηκαν στις 28 Νοεμβρίου, στις 21:00 ώρα Ελλάδας από το Space Launch Complex 4E (SLC-4E) στο Vandenberg Space Force Base της Καλιφόρνιας. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επιτυχία η οποία ενισχύει περαιτέρω τη θέση της χώρας στο σύγχρονο τεχνολογικό και διαστημικό οικοσύστημα.

Ειδικότερα η αποστολή από ελληνικής πλευράς περιλάμβανε:

– Δύο επιχειρησιακούς δορυφόρους ραντάρ «Synthetic Aperture Radar (SAR)», με την ονομασία ICEYE SAR-1 και SAR-2, που θα παρέχουν δεδομένα Παρατήρησης της Γης ημέρα και νύχτα, υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Τα δεδομένα αυτά θα υποστηρίζουν δράσεις πολιτικής προστασίας, περιβαλλοντικής παρακολούθησης και εθνικής ασφάλειας.

– Δύο πειραματικούς, ερευνητικούς μικροδορυφόρους με την ονομασία PHASMA-1 και PHASMA-2 (LAMAR & DIRAC), που αναπτύχθηκαν από τη Libre Space Foundation, με στόχο την επίδειξη τεχνολογιών ασφαλούς δορυφορικής συνδεσιμότητας και επιτήρησης φάσματος από το διάστημα.

– Έναν πειραματικό, ερευνητικό μικροδορυφόρο που αναπτύχθηκε από την PRISMA Electronics με την ονομασία MICE-1, ο οποίος θα εστιάζει σε εφαρμογές ασφαλούς συνδεσιμότητας και Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT) με εφαρμογές κυρίως στην ναυτιλία.

Με τους πέντε αυτούς δορυφόρους η Ελλάδα ενισχύει τις δυνατότητές της στις υπηρεσίες Παρατήρησης της Γης και στις Ασφαλείς Επικοινωνίες. Υπογραμμίζεται ότι η συστοιχία μικροδορυφόρων που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων», θα παρέχει σημαντικά δεδομένα για τον σχεδιασμό πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων σε κρίσιμους τομείς, όπως η χαρτογράφηση, η ναυσιπλοΐα, η γεωργία ακριβείας, ο χωροταξικός σχεδιασμός και η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων», που υλοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προχωρά σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.

Μέσω του «Προγράμματος» η Ελλάδα θα αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στα υφιστάμενα εμπορικά δορυφορικά δίκτυα των εταιρειών ICEYE, OroraTech και Open Cosmos, εξασφαλίζοντας συχνότερα και επικαιροποιημένα δεδομένα για τον ελληνικό χώρο.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Η παρουσία της Ελλάδας στο διάστημα είναι πλέον πραγματικότητα. Η σημερινή εκτόξευση των πέντε ελληνικών δορυφόρων αποτελεί μια κομβική εξέλιξη για τη χώρα και μια ακόμη απόδειξη ότι υλοποιούμε με συνέπεια το «Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων» αξιοποιώντας τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν πρόκειται απλώς για μια τεχνολογική επένδυση. Είναι μια επένδυση στο μέλλον της χώρας και στην αναπτυξιακή της πορεία, στην ενδυνάμωση του εθνικού διαστημικού οικοσυστήματος, στη δημιουργία θέσεων εργασίας με διευρυμένες προοπτικές. Αποκτούμε για πρώτη φορά δικά μας δεδομένα από το διάστημα και συνεπώς νέες δυνατότητες στη χάραξη πολιτικών, στην ανάπτυξη προϊόντων, στη λήψη αποφάσεων σε κρίσιμους τομείς: από την ασφάλεια και την πολιτική προστασία έως την περιβαλλοντική παρακολούθηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η Ελλάδα καθιερώνεται ως μια χώρα που δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά τις κατακτά, τις διαμορφώνει και τις μετουσιώνει σε ευκαιρίες για όλους».

O Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Κωνσταντίνος Καράντζαλος: «Η σημερινή επιτυχία είναι αποτέλεσμα συνειδητής επένδυσης στο ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό, στις εγχώριες τεχνολογικές δυνατότητες και την ελληνική βιομηχανία. Με τη συμμετοχή πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και ελληνικών επιχειρήσεων, ενισχύουμε την εθνική τεχνολογική μας βάση και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για πραγματική αυτονομία στην ανάπτυξη διαστημικών υποδομών και εφαρμογών. Το Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα θέτει τα θεμέλια για μια νέα εποχή και νέα σχετικά προγράμματα αιχμής, όπου η Ελλάδα δεν θα είναι απλός χρήστης, αλλά παραγωγός και εξαγωγέας τεχνογνωσίας στο πεδίο της Αεροδιαστημικής».

Η Διευθύντρια των Προγραμμάτων Παρατήρησης της Γης της ESA, Simonetta Cheli δήλωσε: «Η επιλογή της ICEYE για την ανάπτυξη των δορυφόρων συνθετικού ανοίγματος για την Ελλάδα υπογραμμίζει τη συνεχή δέσμευση της ESA να υποστηρίζει τις εθνικές διαστημικές πρωτοβουλίες των κρατών μελών της. Η συμπερίληψη της ικανότητας συνθετικού ραντάρ Ζώνης-X στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων της Ελλάδας είναι ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι διαστημικές τεχνολογίες μεταφράζονται σε απτά και ζωτικά οφέλη για τη Γη».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ICEYE, Rafal Modrzewski δήλωσε: «Η σημερινή εκτόξευση σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα τόσο στην υποστήριξη των πελατών μας στην ανάπτυξη των δικών τους αστερισμών όσο και στην κλιμάκωση του πιο προηγμένου εμπορικού αστερισμού SAR στον κόσμο. Καθώς το παγκόσμιο ενδιαφέρον για πληροφορίες βασισμένες στο διάστημα επιταχύνεται, η ICEYE είναι έτοιμη να βοηθήσει τις χώρες να δημιουργήσουν κυρίαρχες δορυφορικές αποστολές – μετατρέποντας την υψηλής ποιότητας δορυφορική απεικόνιση σε αξιοποιήσιμες πληροφορίες για ασφάλεια και ανθεκτικότητα».

«Στην ICEYE Hellas, είμαστε πολύ περήφανοι που συμβάλλαμε καθοριστικά στο πρώτο θεμελιώδες βήμα της Ελλάδας για αυτονομία στο διάστημα. Η εκτόξευση των πρώτων επιχειρησιακών δορυφόρων με ελληνική σημαία, είναι μόνο η αρχή για τους πολλούς ακόμα που θα φτιάξουμε στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου επενδυτικού πλάνου μας για τη χώρα», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της ICEYE Ελλάδος, Βασίλης Χαλουλάκος.

«Με το Phasma, την έβδομη κατά σειρά αποστολή της Libre Space Foundation στο διάστημα, καινοτομούμε στον κρίσιμο τομέα της επιτήρησης του ραδιοφάσματος. Η ανάπτυξη βασίστηκε σε αρχές ανοιχτού κώδικα, επιβεβαιώνοντας πως η συνεργατική καινοτομία προσφέρει λύσεις υψηλής τεχνολογικής αξίας. Είμαστε περήφανοι που ενισχύουμε διαρκώς τη θέση της Ελλάδας στη νέα εποχή του διαστήματος, προάγοντας την έρευνα και τον εκδημοκρατισμό της γνώσης», τόνισε η Libre Space Foundation.

Ο Διευθύνων Συμβούλος της Prisma Electronics, Χρήστος Γιορδαμλής δήλωσε: «Η εκτόξευση του MICE-1 αποτελεί μια στιγμή μέγιστης σημασίας και μια σημαντική επιβεβαίωση των δυνατοτήτων της Prisma Electronics, η οποία σχεδίασε και κατασκεύασε τον νανοδορυφόρο στην Αλεξανδρούπολη. Με τον MICE-1 αποδεικνύουμε ότι η ελληνική βιομηχανία μπορεί να παράγει τεχνολογία αιχμής και να ανταγωνίζεται ισότιμα στη διεθνή διαστημική και επιχειρηματική σκηνή».