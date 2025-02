Εντυπωσιακές εικόνες από την Αίτνα: Ποτάμια λάβας κυλούν δίπλα σε σκιέρ

Η Αίτνα, το ψηλότερο και πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, εξερράγη χθες Τετάρτη, στις 10:30 το πρωί τοπική ώρα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα λάβας, φωτιάς και καπνού.

Η λάβα ξεχύθηκε από τον κρατήρα και κατηφόρισε τις χιονισμένες πλαγιές του ηφαιστείου, διανύοντας περισσότερα από 2 χιλιόμετρα. Η εικόνα της καυτής, πορφυρής λάβας που έρρεε πάνω στο λευκό τοπίο θύμισε σκηνές κινηματογραφικής υπερπαραγωγής. Κόκκινος συναγερμός και προβλήματα στις πτήσεις

Λόγω της σφοδρότητας της έκρηξης, η Υπηρεσία Ηφαιστειακής Παρακολούθησης για την Αεροπλοΐα (VONA) αναβάθμισε τον κωδικό συναγερμού σε «Κόκκινο», προκαλώντας σοβαρές διαταραχές στις αεροπορικές μετακινήσεις από και προς την Σικελία.

Νέφη ηφαιστειακής τέφρας και αέρια συνεχίζουν να καλύπτουν την περιοχή, δημιουργώντας δυσκολίες στις πτήσεις και προβλήματα στα αεροδρόμια.

The incredible images of blazing lava cutting through the snow-covered peak of Mount Etna Sicily - Italy

Οι σεισμολόγοι και οι ηφαιστειολόγοι είχαν εντοπίσει σημάδια της επικείμενης έκρηξης μέρες νωρίτερα. Στις 7 Φεβρουαρίου, στις 16:00 το απόγευμα, σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 5,1 Ρίχτερ στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Αιολίδων, στην επαρχία της Μεσσήνης.

Στις 10 Φεβρουαρίου, λίγο μετά τις 10:30 το πρωί, καταγράφηκε σειρά μικρότερων σεισμών μεγέθους από 2,3 έως 3,7 Ρίχτερ κοντά στο χωριό Λινγκουαγκλόσα, στα βόρεια της Αίτνας.

Παράλληλα, εκρήξεις από τον νοτιοανατολικό κρατήρα και αυξημένη ροή λάβας υπέδειξαν ότι το ηφαίστειο συσσώρευε τεράστια ποσά ενέργειας.

Lava meeting snow after an eruption at Mt. Etna in Sicily, Italy. It's had multiple major eruptions since 1900.

Το ξέσπασμα του ηφαιστείου

Στις 12 Φεβρουαρίου, η πίεση που είχε συσσωρευτεί, οδήγησε στο άνοιγμα μιας ρωγμής στη βάση του κρατήρα Bocca Nuova, απελευθερώνοντας ηχητικά κύματα που έγιναν αισθητά σε όλη τη Σικελία, και ιδιαίτερα στην Κατάνια.

Κατά τη διάρκεια της έκρηξης, κάτοικοι και τουρίστες έγιναν μάρτυρες ενός μοναδικού θεάματος, με λάβα και στάχτη να εκτοξεύονται σε μεγάλο ύψος, ενώ σκιέρ εξακολουθούσαν να κατεβαίνουν τις πλαγιές παρά τη δραστηριότητα του ηφαιστείου.

Τα βίντεο της εντυπωσιακής έκρηξης έγιναν viral στα social media, με τις εικόνες της λάβας που κυλά στις χιονισμένες πλαγιές να καθηλώνουν τους χρήστες.

Το εντυπωσιακό σκηνικό της Αίτνας, με τη συνεχή ροή λάβας μέσα στη νύχτα, δημιούργησε μια απόκοσμη ατμόσφαιρα.

Mount Etna, Sicily - Italy The spectacular lava flow of these days

Συνεχής παρακολούθηση από τις Αρχές

Προς το παρόν, οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά τη δραστηριότητα του ηφαιστείου, καθώς παραμένει άγνωστο πότε θα σταματήσει να εκρήγνυται.

Οι Αρχές δηλώνουν ότι «δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος», ωστόσο η κατάσταση αξιολογείται διαρκώς.