«Φεγγάρι της Φράουλας»: Εντυπωσιακές εικόνες από την πρώτη Πανσέληνο του καλοκαιριού

Η πρώτη Πανσέληνος του φετινού καλοκαιριού θα σημειωθεί το βράδυ της Κυριακής (04/06) και πρόκειται για το λεγόμενο «Φεγγάρι της Φράουλας», που φέρει αυτή την ονομασία, καθώς ο Ιούνιος είναι η πιο κατάλληλη περίοδος για τη συγκομιδή της.

Οι ειδικοί την περιγράφουν ως πορτοκαλί σφαίρα που σταδιακά θα κιτρινίζει και όταν ανέβει ψηλά θα είναι ως και 30% πιο φωτεινή αλλά ίσως και υπερβολικά θολή. Μπορεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε εν αναμονή του «Φεγγαριού της Φράουλας», όμως σε μερικές χώρες του κόσμου έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του.

?? Strawberry Moon in the Big Apple: Tinted full moon creates a spectacular view behind New York's iconic Empire State Building ?? Lokman Vural Elibol pic.twitter.com/6DL4xslp5j — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) June 4, 2023

Strawberry Moon captured over England https://t.co/aldEMnab92 — BBC News (UK) (@BBCNews) June 4, 2023

STRAWBERRY MOON ?? LOOK: A photographer captured the stunning 'strawberry full moon' glowing over the night skies of Calamba, Laguna on Sunday evening, June 4. ??Nomer Manaig pic.twitter.com/qnADJZguYb — Manila Bulletin News (@manilabulletin) June 4, 2023