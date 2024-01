Φινλανδία: Οι πολικές θερμοκρασίες παγώνουν ακόμα και το βραστό νερό όταν πετιέται στον αέρα - Βίντεο

«Είχα δει βίντεο με το κόλπο αυτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στο YouTube και ήταν εφικτό να γίνει, όμως ο καιρός δεν ήταν κατάλληλα παγωμένος προκειμένου να κάνω μια προσπάθεια, στους -30 βαθμούς ή χαμηλότερα», είπε ο Ούνταμο στο Ρόιτερς.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος έβρασε νερό ενώ βρισκόταν στο κατάλυμά του, το έβγαλε έξω και το πέταξε στον αέρα, χωρίς να καεί ο ίδιος, καθώς το νερό αμέσως μετατράπηκε σε ένα παγωμένο σύννεφο που εξαφανίστηκε.

#Watch | Finland | Boiling water turns to steam, snow when thrown outside in freezing weather pic.twitter.com/Le0BS1gfze