Φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά η μεγάλη μαύρη τρύπα στην καρδιά του γαλαξία μας- Βίντεο

Breaking News: Astronomers captured the first image of the black hole at the center of our galaxy, using the powerful Event Horizon Telescope. https://t.co/nLMc6DCRTF pic.twitter.com/jylWp5gOVs

Η μαύρη τρύπα στο κέντρο του σπειροειδούς γαλαξία μας, γνωστή με το όνομα Τοξότης Α*, απέχει περίπου 26.000 έτη φωτός από τη Γη, έχει μάζα περίπου 4 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από τον Ήλιο και καταναλώνει μια τεράστια ποσότητα υλικών (σκόνης, αερίων και ολόκληρων άστρων) που έλκονται από την πανίσχυρη βαρυτική έλξη της.

Have you seen the picture of the black hole at the center of our galaxy?

The image of Sagittarius A* (inset) was taken by @EHTelescope. Now see it in context with support from our @ChandraXray, Swift and NuSTAR observatories. Here's what the colors mean: https://t.co/Qkt3Qu3v1rpic.twitter.com/BONW7QZhsu