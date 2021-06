Γιατί η μυστηριώδης «γλίτσα» που εμφανίστηκε στη Θάλασσα του Μαρμαρά προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς - ΦΩΤΟ

Με πληροφορίες από: Hurriyet Daily News και Associated Press

Η Θάλασσα του Μαρμαρά βρίσκεται σε μια επικίνδυνη κατάσταση, από βάθος 25 μέτρων έως τον πυθμένα, σύμφωνα με τον Μουσταφά Οζτούρκ, εξέχοντα περιβαλλοντικό μηχανικό.

«Το οξυγόνο είναι πολύ κάτω από τα κανονικά επίπεδα. Επειδή τα μολυσμένα νερά της Μαύρης Θάλασσας παραμένουν στη Θάλασσα του Μαρμαρά εδώ και πέντε ή έξι μήνες», δήλωσε ο Οζτούρκ.

Εξηγώντας ότι η θαλάσσια βλέννα προκαλείται από τη συσσώρευση αζώτου, φωσφόρου και άνθρακα σε βιομηχανικά και γεωργικά λύματα, ο Οζτούρκ σημείωσε ότι υπήρξε αύξησή της λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Drone photos show aerial views of "mucilage" known as "sea saliva" covering the some regions of the Marmara Sea in Istanbul, Turkeyhttps://t.co/6jUWQJm1op

??: Muhammed Enes Y?ld?r?m pic.twitter.com/By8z5Mglx7