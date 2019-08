Γκέι πιγκουίνοι κλωσούν αυγό στο ζωολογικό κήπο του Βερολίνου!

Το αυγό προέρχεται από ένα ζευγάρι ετεροφυλόφιλων πιγκουίνων, το οποίο τα τελευταία χρόνια "δεν τα πηγαίνει και πολύ καλά και γι' αυτόν τον λόγο έχει συχνά καταστρέψει τα αυγά του", δήλωσε ο Νόρμπερτ Τσάχμελ, ένας από τους φροντιστές του κήπου.

Αν η διαδικασία αυτή πάει καλά, θα πρόκειται για την πρώτη γέννηση πιγκουίνου στον ζωολογικό κήπο του Βερολίνου εδώ και περισσότερο από 20 χρόνια.

Οι σχέσεις μεταξύ ομοφυλόφιλων πιγκουίνων δεν είναι κάτι το σπάνιο και εντοπίζονται όχι μόνον υπό συνθήκες αιχμαλωσίας σε ζωολογικούς κήπους, αλλά και στη φύση.

Στην πρόσφατη Pride Week, ο ζωολογικός κήπος του Λονδίνου είχε στο πλαίσιο εκστρατείας κατά των διακρίσεων αναρτήσει πάνω από την περιοχή των πιγκουίνων ένα πανό στο οποίο αναγραφόταν: "Ορισμένοι πιγκουίνοι είναι γκέι. Συνηθίστε το".

This gay penguin couple adopted an egg together at Zoo Berlin in Germany. Skipper and Ping, both male king penguins, have shown prior interest in parenting, trying to hatch stones and fish in the past. https://t.co/OdOYuGgIlQpic.twitter.com/T5PtoTfP1O