Γκρέτα Τούνμπεργκ: Η Γερμανία είναι από τους μεγαλύτερους «κακούς» του κλίματος

Δύο ημέρες πριν από τις ομοσπονδιακές εκλογές, αρκετές χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν μαζί με την πρωτοβουλία «Fridays for Future» στο Βερολίνο υπέρ της μεγαλύτερης προστασία του κλίματος. Συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι στον χώρο μπροστά από το κτίριο του Ράιχσταγκ, στο οποίο έχει την έδρα του η ομοσπονδιακή Βουλή (Bundestag) μετά από διαδήλωση στο κυβερνητικό τετράγωνο. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής μόνο στο Βερολίνο.

«Πρέπει να ψηφίσετε, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Θέλουμε αλλαγή, απαιτούμε αλλαγή, είμαστε η αλλαγή», είπε στην ομιλία της η ιδρύτρια του κινήματος, η 18χρονη Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ. Κατηγόρησε δε την Γερμανία ότι είναι «η τέταρτη μεγαλύτερη σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2 χώρα στον κόσμο. Με 80 εκατομμύρια κατοίκους αυτό είναι πραγματικά ένα επίτευγμα», τόνισε ο Τούνμπεργκ, χαρακτηρίζοντας τη Γερμανία έναν από τους μεγαλύτερους «κακούς του κλίματος».

Μετά την ομιλία της, η οποία συνοδεύτηκε από χειροκροτήματα και επιδοκιμασίες, η Τούνμπεργκ έφυγε υπό αστυνομική προστασία, όπως ανέφερε δημοσιογράφος του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Τρεις άνδρες είχαν προηγουμένως παρενοχλήσει και προσβάλει την ακτιβίστρια του κλίματος.

Η Γερμανίδα ακτιβίστρια "Fridays-for-Future" Λουίζα Νόιμπαουερ κάλεσε επίσης τη μελλοντική ομοσπονδιακή κυβέρνηση να κάνει την προστασία του κλίματος απόλυτη προτεραιότητά της. «Ο χρόνος τρέχει και είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας. Αυτή είναι η αρχή μιας ιστορίας που γράφουμε εμείς οι ίδιοι», τόνισε.

Massive turnout for the Global Climate Strike with @GretaThunberg in front of the German Bundestag. #Klimastreikpic.twitter.com/i2kNbkhI26