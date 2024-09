Η Ινδονησία καλωσορίζει τη γέννηση ενός ρινόκερου της Ιάβας, νέου μέλους του είδους αυτού που θεωρείται από τα πιο απειλούμενα με εξαφάνιση στον κόσμο, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Δασών της χώρας.

Το υπουργείο έδωσε χθες, Πέμπτη, στη δημοσιότητα πλάνα που ελήφθησαν τον Μάιο από κάμερα που έχει τοποθετηθεί στο Εθνικό Πάρκο Ουτζούνγκ Κουλόν, προστατευόμενη περιοχή στο δυτικό άκρο της Ιάβας, στα οποία φαίνεται το νέο μέλος του είδους, η Άιρις, να περπατά μαζί με την μητέρα της.

Το ρινοκεράκι, το πρώτο που γεννά η μητέρα της, υπολογίζεται ότι είναι ηλικίας 3 ως 5 μηνών, σύμφωνα με το υπουργείο.

Σε όλον τον κόσμο υπάρχουν μόνον γύρω στους 80 ρινόκεροι της Ιάβας και όλοι βρίσκονται στην Ινδονησία, σύμφωνα με το Διεθνές Ίδρυμα Ρινόκερου (International Rhino Foundation).

Πέρυσι είχε εντοπιστεί κι άλλο θηλυκό ρινοκεράκι, το οποίο πιστεύεται ότι γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 2023.

Οι ρινόκεροι της Ιάβας, οι οποίοι διακρίνονται για το μονό τους κέρατο, ζούσαν κάποτε σε όλη τη βορειοανατολική Ινδία και τη Νοτιοανατολική Ασία. Τώρα βρίσκονται μεταξύ των 5 περισσότερο απειλούμενων ειδών ρινόκερου, κυρίως λόγω της λαθροθηρίας.

Ο Άρντι Αντόνο, ο επικεφαλής του Ουτζούνγκ Κουλόν, δήλωσε ότι ο εντοπισμός της μικρής Άιρις δεν σημαίνει απαραίτητα πως «το περιβάλλον στο οποίο αναπαράγονται οι ρινόκεροι είναι ασφαλές», σημειώνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι από τους λαθροκυνηγούς και τις φυσικές καταστροφές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ