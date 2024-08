Η Κως ως ο ιδανικός προορισμός του ευ ζην

Με στόχο την ανάδειξη του πολυδιάστατου τουριστικού προϊόντος της Κω, η Marketing Greece και τα Ikos Resorts του Ομίλου Sani/Ikos, ενώνουν δυνάμεις, για μία ακόμη χρονιά, υλοποιώντας μία σειρά δράσεων με έμφαση στα μοναδικά χαρακτηριστικά του προορισμού και προβάλλοντας τον πλούτο εμπειριών που προσφέρει στον επισκέπτη.

Με όχημα τη δημιουργία πρωτότυπου ταξιδιωτικού περιεχομένου, η Κως αποκαλύπτει την προσωπικότητά της και συστήνει στον ταξιδιώτη την αναζωογονητική και θεραπευτική της πλευρά.

Στο νέο βίντεο Kos | A sanctuary of body and soul in the Aegean στo νησί του Ιπποκράτη που ενσωματώνει στην πράξη την έννοια του ευ ζην, ο ταξιδιώτης ξεναγείται σε όλα εκείνα τα στοιχεία που συμβάλλουν στην ευζωία: από την περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο του Ασκληπιείου, την οινογευσία σε αμπελώνες του νησιού, που διατηρούν ζωντανή την οινοποιητική παράδοσή του, την επίσκεψη σε καλλιέργεια αλόης, μέχρι τις χαλαρωτικές βόλτες στο εξωτικό περιβάλλον της Κω και τις θεραπευτικές βουτιές στα κρυστάλλινα νερά της.

Παράλληλα, δυο επεισόδια podcasts αφιερωμένα στο Ασκληπιείο, Το Ασκληπιείο της Κω & ο Ιπποκράτης και Ο Ασκληπιός και τα Ασκληπιεία της αρχαίας Ελλάδας, μεταφέρουν την ιστορία του αρχαιολογικού χώρου, τη φιλοσοφία της ευζωίας στην αρχαιότητα και τη σπουδαιότητα της διδασκαλίας του Ιπποκράτη τη σημερινή εποχή. Όλο το ηχητικό περιεχόμενο για το σημαντικότερο θεραπευτήριο του αρχαίου κόσμου, αλλά και τόπο διάδοσης της διδασκαλίας του Ιπποκράτη, θα παραχωρηθεί ελεύθερο προς χρήση σε όλη την τουριστική κοινότητα της Κω.

Επιπλέον, με στόχο την περαιτέρω προώθηση του περιεχομένου για την ανάδειξη της Κω, που δημιούργησαν η Marketing Greece και τα Ikos Resorts, υλοποιείται ειδική ψηφιακή καμπάνια, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, αξιοποιώντας το οικοσύστημα του Discovergreece.com.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ