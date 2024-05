Η Starlink προειδοποιεί για προβλήματα στη λειτουργία των δορυφόρων από τη γεωμαγνητική καταιγίδα

Η Starlink έχει την ιδιοκτησία περίπου του 60% των περίπου 7.500 δορυφόρων που έχουν τεθεί σε τροχιά γύρω από τη γη και έχει κυρίαρχη θέση στο δορυφορικό διαδίκτυο.

Ο Μασκ ανέφερε νωρίτερα σε μία ανάρτησή του στο Χ ότι οι δορυφόροι της Starlink επηρεάζονται σημαντικά από την γεωμαγνητική καταιγίδα, αλλά μέχρι τώρα εξακολουθούν να λειτουργούν ομαλά.

Major geomagnetic solar storm happening right now. Biggest in a long time. Starlink satellites are under a lot of pressure, but holding up so far. pic.twitter.com/TrEv5Acli2